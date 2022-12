Le Qatar, une petite monarchie aux pouvoirs illimités

Depuis plus de 20 ans, le petit Émirat a lancé une politique sportive tous azimuts : complexes sportifs pharaoniques, achats de clubs étrangers comme le Paris Saint-Germain et, surtout, accueil des plus prestigieuses compétitions sportives.

Avant de penser aux Jeux olympiques, le Qatar donne rendez-vous aux amateurs de soccer pour la Coupe du monde qui commencera le 20 novembre. Les milliards engrangés permettent à ce petit pays de se donner une certaine légitimité aux yeux de l’opinion mondiale.

Depuis son indépendance, quand les Anglais ont quitté le Qatar en 1976, cette petite monarchie n’a eu de cesse de vouloir se protéger des grosses puissances environnantes que sont l’Arabie saoudite et l’Iran et c’est une des raisons de la mise en place de sa politique sportive , explique à Radio-Canada Sports Jamal Abdullah, spécialiste du Qatar et des pays du Golfe à l’Université de Montréal et à l’Université américaine de Dubaï.

Les dirigeants du Qatar ont vite compris qu’ils étaient coincés entre ces deux grosses puissances. Ils ont eu un premier avertissement quand l’Irak a envahi le Koweït. Ils se sont dit qu’un jour cela pourrait être leur tour. Dans un premier temps, pour se protéger, ils ont créé des alliances avec de grandes puissances comme les États-Unis, la France ou la Grande-Bretagne. Puis, ils ont misé sur l’image de marque.

Personne ne connaissait le Qatar avant 2000, depuis ils ont utilisé le smart power pour créer ce que j’appellerai des niches et le sport en fait partie. Il fallait montrer qu’ils étaient crédibles, donner une image plus moderne de cette monarchie. En utilisant cette niche sportive ou celle des alliances avec de grandes puissances, ils se protègent d’éventuelles attaques en se disant que la communauté internationale interviendrait en cas de besoin.

De la F1 au vélo en passant par l'athlétisme

Cette politique sportive commence à être payante et la réputation du Qatar sur la planète sport n’est plus à faire. Depuis 20 ans, il a accueilli notamment les Championnats du monde d’athlétisme et de handball, les Championnats d’Asie de football, des courses cyclistes professionnelles, un Grand Prix de formule 1 et le Masters de golf. Qui sait, maintenant, si les Jeux olympiques en 2032 seront les premiers dans un pays du Moyen-Orient?

Gianni Infantino (président de la FIFA), Jean Todt (président de la FIA), Ross Brawn (directeur sportif F1) et Stefano Domenicali (président et chef de la direction de Formula One Group) au GP du Qatar en 2021 Photo : Getty Images

De plus, l’un des principaux transporteurs des clubs de soccer européens est Qatar Airways et les commandites qataries sont maintenant dans toutes les sphères sportives.

Alors, l’argent est loin d’être un problème pour le troisième exportateur de gaz du monde après la Russie et l’Iran.

C’est un pays qui est aussi petit que la Corse. Sur les 2,8 millions d’habitants, seulement 300 000 sont des locaux. Le Qatar est considéré comme l’un des pays les plus riches du monde par habitant.

Quand j’ai fait ma thèse sur le Qatar il y a 12 ans, on estimait qu’avec le gaz, il rentrait dans les caisses du royaume 300 millions de dollars par jour! Alors, imaginez aujourd’hui? Pour vous situer encore plus l’importance de cet Émirat, quand le conflit entre la Russie et l’Ukraine a débuté, le premier invité de Joe Biden n’était nul autre que l’émir du Qatar! On voulait anticiper sur la crise énergétique à venir et trouver une solution à la dépendance au gaz russe , raconte le spécialiste des pays du Golfe.

Depuis quelques mois, les dénonciations s’accumulent sur les conditions des travailleurs sur les chantiers qataris, les droits de la personne y sont bafoués tout comme les droits des minorités.

Est-ce que cette politique sportive d’ouverture sur le monde pourrait mener à un virage démocratique pour toutes ces petites monarchies du Golfe?

Non, car le virage démocratique n’est pas souhaité et n’est surtout pas demandé. Les mentalités ici sont différentes de celles des pays occidentaux. Ici, ils n’ont pas besoin de demander, car ils ont tout! Il est très rare que l’on parle de politique dans les pays du Golfe. Ce n’est pas un sujet de discussion. On est très loin des pays où il y a eu le printemps arabe où l’on demandait le départ du chef d’État comme en Égypte ou en Tunisie. Vous n’entendrez jamais cela dans les pays du Golfe comme le Qatar.

David Beckham lors de la présentation du Grand Prix de formule 1 au Qatar en 2021 Photo : Reuters / HAMAD I MOHAMMED

Jamal Abdullah reconnaît que cette politique sportive qatarie a permis au pays de se donner une légitimité dans le monde. En accueillant de grands événements internationaux, le Qatar montre qu’il est un pays moderne, ouvert sur le monde, avec cette devise : si nous pouvons accueillir le monde, cela veut dire que nous ne sommes pas si méchants que cela. Et aux yeux de la population, les dirigeants montrent que leur pouvoir dépasse les frontières et que finalement il n’y a aucune raison de remettre leur autorité en question.

« Je vais être très clair, certains pays organisent la Coupe du monde pour gagner de l’argent et renforcer leurs économies, le Qatar n’a pas besoin de cela. Il sait que ces événements sportifs sont populaires et qu’ils vont donner une image positive et formidable du pays. Et en cela, les dirigeants l’ont bien compris. » — Une citation de Jamal Abdullah, spécialiste du Qatar et des pays du Golfe à l’Université de Montréal et à l’Université américaine de Dubaï

On estime à l’heure actuelle que le Qatar aura dépensé l’équivalent de 220 milliards de dollars pour l’organisation de la Coupe du monde (stades, routes, transports, hôtels, aéroport, etc.). Du jamais vu!

En comparaison, le Mondial au Brésil, en 2014, tant décrié, avait coûté 15 milliards de dollars. La dépense pour les Jeux olympiques de Sotchi, en Russie, était estimée à 53 milliards, ce qui en a fait les JO les plus chers de l’histoire.

Un proverbe arabe dit : Peu de richesses, ménagées avec soin, valent mieux que de grands trésors mal employés.