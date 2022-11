Comment le Canada a mis fin à une disette de 36 ans

Son changement d’emploi n’est alors qu’un menu détail dans l’histoire. C’est l’impact de cette nomination sur ses anciennes joueuses qui monopolise l’attention, surtout quand Christine Sinclair écrit sur Twitter qu’elle est sans mots .

Finalement, tout le monde s’en est plutôt bien sorti. Sinclair est médaillée d’or, et Herdman a mené le Canada à la terre promise : la Coupe du monde masculine de soccer, la première du pays en 36 ans.

Mais le chemin a été plus cahoteux encore que l’annonce de son arrivée au sein de l’équipe.

Quand s’amorce la première qualification pour une Coupe du monde avec Herdman à la barre, en mars 2021, les Canadiens ne peuvent même pas jouer leurs matchs locaux au pays. Et ils doivent en jouer, des matchs.

Dans sa sagesse éternelle, la CONCACAF a accordé un laissez-passer pour le troisième tour qualificatif à ses cinq représentants les mieux placés au classement mondial de juillet 2020 : le Mexique, les États-Unis, le Costa Rica, la Jamaïque et le Honduras. Le Canada, 73e, est la 7e équipe de la région, derrière le Salvador. Ces deux pays, de même que les 27 autres derrière eux, doivent emprunter la route panoramique.

Les Canadiens ont notamment dû recevoir la visite du Suriname à Bridgeview, en banlieue de Chicago. Photo : Getty Images / Jonathan Daniel

Au premier tour, présenté en mars et en juin 2021, le Canada doit terminer 1er de son groupe, où il retrouve les Bermudes, les îles Caïman, Aruba et le Suriname. Les Rouges atomisent leurs rivaux et remportent leurs quatre matchs. Ils marquent 27 buts en n’en donnant qu’un.

Pour le deuxième tour, les gagnants des six groupes sont réunis pour former trois séries aller-retour dont les vainqueurs accéderont à la dernière étape. Les Haïtiens sont les heureux élus, heureux parce qu’ils ont éliminé les Canadiens en quarts de finale de la Gold Cup deux ans auparavant, avec la manière : menés 2-0 après une demi-heure, les Grenadiers avaient comblé l’écart et s’étaient imposés 3-2.

Cette fois, pas de regrets pour le Canada, qui maîtrise les deux matchs. Après un gain de 1-0 à Port-au-Prince, un loufoque but du gardien Josué Duverger contre son camp prépare une victoire de 3-0.

Les Canadiens accèdent au dernier tour des qualifications. Mieux encore : ils peuvent rentrer à la maison.

L’équipe de John Herdman est invaincue après six matchs de qualification. La magie continue d’opérer.

Après un match nul contre le Honduras à Toronto pour amorcer le troisième tour, les Canadiens se rendent aux États-Unis, où ils n’ont pas battu les Américains depuis 1957.

La séquence se poursuit. Mais les Rouges ne perdent pas non plus.

Brenden Aaronson ouvre la marque à la 55e minute, mais l’unifolié s’accroche et Cyle Larin crée l’égalité. Le pointage final de 1-1 laisse même un goût amer dans la bouche des joueurs canadiens, qui croient qu’ils auraient pu ou dû gagner.

Jonathan Osorio (à droite) a marqué le but du Canada au stade Azteca. Photo : Getty Images / Hector Vivas

C’est à son quatrième match que l’équipe fait face à son plus gros défi : le stade Azteca, à Mexico, où le Canada n’a jamais gagné. Jorge Sanchez ouvre la marque à la 21e minute, mais l’unifolié s’accroche et Jonathan Osorio crée l’égalité. Le pointage final de 1-1 laisse même un goût amer dans la bouche des joueurs canadiens, qui croient qu’ils auraient pu ou dû gagner.

La répétition de la phrase précédente est voulue. Les deux matchs sur les pelouses américaine et mexicaine représentent un tournant. Si une certaine mentalité est déjà établie au sein du groupe canadien, elle se révèle au grand jour dans ces matchs nuls à Nashville et à Mexico. Ces garçons en rouge sont désormais conquérants. Les embûches ne les ralentissent pas.

Six jours après l’escale au Mexique, c’est le sens du spectacle de l’équipe canadienne que découvre le grand public. À Toronto, contre le Panama, Alphonso Davies s’offre le but de sa vie. Toujours invaincu, le Canada s’impose 4-1 et occupe le 3e rang avant une fenêtre internationale d’anthologie.

En novembre, le Canada exploite son climat. L’équipe choisit Edmonton pour accueillir le Costa Rica et le Mexique. Dans le froid, les Canadiens battent leurs premiers visiteurs 1-0. Et les prévisions météorologiques pour les jours suivants se gâtent – ou s’améliorent, selon le point de vue.

Une tempête de neige s'est abattue sur Edmonton le matin du match du Canada contre le Mexique. Photo : Radio-Canada / Craig Ryan

Le matin du match contre le Mexique, les flocons s’abattent sur le stade du Commonwealth. En dégageant le terrain, les ouvriers forment des bancs de neige qui, quelques heures plus tard, feront leur entrée dans la culture populaire du soccer canadien.

Après le deuxième but de Cyle Larin, Sam Adekugbe réalise son fameux plongeon dans la neige en bordure du terrain. Le Canada gagne 2-1. C’est lui, le roi de la montagne de la CONCACAF, devant les favoris américains et mexicains.

En janvier, le Canada s’apprête à jouer trois matchs en sept jours quand on apprend que Davies, qui se remet de la COVID-19, souffre d’une myocardite. Le joueur vedette du Bayern finira par être absent des terrains pendant 10 semaines. Il ne jouera plus de match de qualification.

Les Canadiens doivent aller au Honduras, revenir au pays pour y affronter les Américains et reprendre l’avion pour le Salvador. Malgré tout, ils gagnent trois fois.

Le point d’exclamation de cette fenêtre, c’est à domicile qu’il est inscrit. Larin et Adekugbe marquent contre les États-Unis, battus 2-0. Avec un bilan de neuf points en trois matchs, le Canada est tout près de l’objectif et peut se qualifier pour la Coupe du monde dès le 24 mars, au Costa Rica.

Après une série d’invincibilité de 17 rencontres de qualification, le Canada est finalement défait, réduit à 10 qu’il est après l’expulsion évitable de Mark-Anthony Kaye. Un mal pour un bien.

C’est à Toronto, le 27 mars, que le moment attendu depuis 36 ans arrive enfin. Le Canada gagne 4-0 contre la Jamaïque dans une ambiance de fête – au stade, mais aussi à 6000 km de là. Alphonso Davies, qui regarde le match en direct avec ses abonnés sur le réseau social Twitch, est en larmes.

Même après une défaite au Panama pour conclure la campagne, John Herdman et ses hommes peuvent dire mission accomplie. Ils ne retourneront pas à la Coupe du monde par la petite porte de 2026, à titre de pays hôte. Ils terminent le dernier tour au sommet du groupe, devant le Mexique, les États-Unis et le Costa Rica. Au lendemain de la qualification, les anciens 73es occupent le 38e rang du classement mondial.

Et contre la Belgique, la Croatie et le Maroc, au Qatar, Alphonso Davies ne sera pas sur Twitch.