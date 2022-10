Philadelphie bat NYCFC et rejoint LAFC en finale de la MLS

Los Angeles FC et l'Union de Philadelphie, les champions des deux associations de la MLS en saison, ont triomphé dimanche et s'affronteront en finale de la Coupe MLS.

Cristian Arango a donné l'avance à son équipe pour un deuxième match de suite et le Los Angeles FC a vaincu Austin FC 3-0, pour atteindre la finale de la MLS pour une première fois.

De son côté, la formation de Philadelphie a pris la mesure du New York City FC 3-1. Le Los Angeles FC accueillera l'Union en la finale de la Coupe MLS, samedi après-midi.

Le LAFC, champion de la saison, devient le premier vainqueur du Supporters' Shield à atteindre le match de championnat depuis le Toronto FC, en 2017.

En deuxième demie, l'ancien du CF Montréal, Maximiliano Urruti a inscrit un but contre son camp et Kwadwo Opoku a complété le pointage pour l'équipe californienne.

Arango a redirigé de la tête un centre de Carlos Vela lors d'un coup de pied de coin, à la 29e minute de jeu. L'attaquant a marqué au moins un but dans 26 de ses 52 matchs en MLS.

Après le but contre son camp d'Urruti, à la 62e minute, Opoku a tiré avantage d'un revirement et il a décoché une frappe du pied gauche qui a trompé la vigilance du gardien Brad Stuver.

Le Los Angeles FC a gagné 11 des ses 12 dernières sorties à domicile, en incluant les éliminatoires.

Austin FC a conclu la campagne au 2e rang de l'Association Ouest, à seulement sa deuxième année dans la MLS.

L'Union remonte la pente

Julian Carranza et Daniel Gazdag ont marqué à deux minutes d'intervalle en seconde mi-temps pour mener la remontée de l'Union contre le tombeur du CF Montréal, le NYCFC.

Cory Burke a également marqué pour l'Union, qui est invaincu en 19 matchs à domicile cette saison.

Gazdag a semblé marquer pour l'Union à la 16e minute, mais était hors-jeu. Le score était nul à la mi-temps avant que Maxi Moralez n'inscrive un but spectaculaire pour donner une avance de 1-0 au NYCFC à la 57e minute.

L'Union a égalisé à la 65e minute grâce au premier but de Carranza en éliminatoires. Quelques instants plus tard, Carranza a dirigé une tête vers Gazdag, qui a marqué pour donner l'avantage à l'Union. Burke a ajouté son but à la 76e minute.