Masters WTA: point d’orgue pour Iga Swiatek?

La Polonaise de 21 ans, révélée par un premier sacre sur la terre battue parisienne en 2020, a surgi au sommet du tennis mondial, après la retraite surprise d'Ashleigh Barty à peine auréolée d'un titre aux Internationaux d'Australie.

Quel que soit son parcours dans ce Masters, sa saison aura été magnifique, marquée par huit titres empochés (Doha, Indian Wells, Miami, Rome, Stuttgart et San Diego, en plus des deux majeurs) et une longue série de 37 victoires au printemps, qui ont acté une domination sur le circuit féminin qu'on n'avait pas vue si écrasante depuis 2015 et le petit chelem réalisé par la reine Serena Williams.

Mais Swiatek, qui tentera de succéder à l'Espagnole Garbiñe Muguruza au palmarès, se veut prudente à l'abord de l'épreuve. Laquelle connaîtra une nouvelle lauréate le 7 novembre, date de la finale.

Ce sera un défi de jouer contre les meilleures joueuses jour après jour, sans avoir le temps de profiter de deux premiers tours plus faciles. Je suis donc curieuse de voir si je serai capable de jouer mon meilleur tennis de A à Z , a-t-elle dit.

Le tirage au sort effectué vendredi lui a réservé trois matchs dans le groupe Tracey Austin, contre la Française Caroline Garcia, une des rares à l'avoir battue cette saison (à Varsovie), la jeune Américaine de 18 ans Coco Gauff et la Russe Daria Kasatkina, qui feront leurs débuts dans le Masters.

« La question est de savoir comment je vais pouvoir me comporter physiquement après une si longue saison. L'année dernière, sur ce plan et mentalement, je sentais que je n'avais pas beaucoup de ressort. Cette fois, on a fait certaines choses différemment, pour avoir de l'énergie à la fin, donc on va voir si cela a réellement fonctionné. » — Une citation de Iga Swiatek

Elle sera la seule du quatuor à avoir disputé la précédente édition, comme la Bélarusse Aryna Sabalenka et la Grecque Maria Sakkari, reversées dans l'autre groupe avec la Tunisien Ons Jabeur et l'Américaine Jessica Pegula, même si Caroline Garcia n'est pas une néophyte, pour avoir participé à l'épreuve en 2017, battue en demi-finale par l'Américaine Venus Williams.

J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de variété dans mon groupe, vu la façon dont Coco, Caro et Dasha jouent. Il faudra avoir un bon plan tactique et s'adapter un peu. Mais, je vais me concentrer sur moi-même et sur mon jeu. Ça a marché pendant toute la saison, alors j'espère que ça va continuer ici , a exposé Swiatek.

Composition des groupes

Groupe Tracey Austin:

no 1. Iga Swiatek (POL)

no 4. Coco Gauff (USA)

no 6. Caroline Garcia (FRA)

no 8. Daria Kasatkina (RUS)

Groupe Nancy Richey

no 2. Ons Jabeur (TUN)

no 3. Jessica Pegula (USA)

no 5. Maria Sakkari (GRE)

no 7. Aryna Sabalenka (BLR)

Programme:

Lundi:

Jessica Pegula (USA) - Maria Sakkari (GRE)

Ons Jabeur (TUN) - Aryna Sabalenka (BLR)

Mardi:

Iga Swiatek (POL) - Daria Kasatkina (RUS)

Coco Gauff (USA) - Caroline Garcia (FRA)

