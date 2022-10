Remontée des Oilers pour battre les Flames

Zach Hyman a marqué deux buts, dont celui de la victoire à 12:24 du troisième tiers, et les Oilers d'Edmonton ont effacé un retard pour battre les Flames de Calgary 3-2, samedi soir.

Connor McDavid, qui a ajouté deux aides, a également fait bouger les cordages pour les Oilers, qui ont remporté leurs trois derniers matchs. Le gardien Stuart Skinner (2-1-0) a réalisé 40 arrêts pour obtenir la victoire.

Mikael Backlund et Brett Ritchie ont répliqué pour les Flames, qui ont vu leur séquence victorieuse s'arrêter à deux. Jacob Markstrom (4-1-0) a repoussé 22 rondelles et il a subi une première défaite cette saison.

La pression des Oilers en territoire ennemi a provoqué un revirement qui a mené au but vainqueur. McDavid a tenté une passe devant le filet, mais la rondelle a touché le patin de Hyman avant de terminer sa course derrière la ligne rouge.

Les Maple Leafs renversés

Gabriel Vilardi a couronné une poussée de trois buts des Kings en deuxième période et la troupe de Los Angeles a vaincu les Maple Leafs de Toronto 4-2.

Kevin Fiala a récolté un but et une mention d'aide pour les Kings, qui sont revenus à égalité avec la barre de ,500. Adrian Kempe et Viktor Arvidsson ont aussi fait mouche dans la victoire.

Anze Kopitar a participé à deux buts, tandis alors que le gardien Cal Petersen a repoussé 26 des 28 rondelles dirigées vers lui pour les Californiens.

John Tavares et Pierre Engvall ont répliqué pour les Maple Leafs, qui ont subi un deuxième revers d'affilée. Ilya Samsonov a alloué quatre buts en 29 tirs.

Les Sénateurs égratignés

Brandon Montour a brisé l'égalité à 16:28 au troisième vingt et les Panthers de la Floride ont battu les Sénateurs d'Ottawa 5-3. Montour a aussi récolté deux passes.

Carter Verhaeghe a obtenu un doublé et une passe dans la victoire. Aleksander Barkov et Matthew Tkachuk ont été les autres buteurs de la Floride, tandis que le gardien Spencer Knight a fait 23 arrêts.

Les Panthers avaient perdu leurs deux derniers matchs.

Shane Pinto, Brady Tkachuk et Nick Holden ont marqué pour les Sénateurs, qui ont perdu leurs deux dernières rencontres. Anton Forsberg a fait face à un barrage en règle bloquant 53 des 57 tirs dirigés contre lui.

Claude Giroux, des Sénateurs, affrontait la Floride pour la première fois depuis l'échange survenu à la date limite de ceux-ci, la saison dernière. Les Sénateurs disputeront leur prochain match mardi soir, à Tampa.