Les Astros créent l’égalité dans la Série mondiale

Les Astros ont inscrit trois points en première manche pour voguer vers une victoire de 5-2 contre les Phillies de Philadelphie, samedi soir, lors du deuxième match de la Série mondiale (1-1).

La formation texane a malmené le partant Zack Wheeler, cognant trois doubles en seulement quatre lancers dès la manche initiale. Elle est devenue la première équipe de l'histoire à amorcer un match de la Série mondiale avec trois coups sûrs de plus d'un but.

Contrairement à vendredi soir, les Astros ont pu fermer les livres pour créer l'égalité 1-1 dans la série. Notamment grâce au brio du partant Framber Valdez.

Valdez a réussi là où Justin Verlander a échoué, lui qui avait accordé cinq points après que les Astros eurent pris l'avance 5-0 après trois manches. Les Phillies s'étaient sauvés avec une victoire de 6-5 en 10 manches.

Valdez a alloué un point, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et un tiers au monticule. Il n'a pas connu la défaite en trois départs depuis le début des séries. Rafael Montero et Ryan Pressly ont conjugué leurs efforts pour confirmer la victoire des leurs.

Wheeler avait fait de l'excellent travail pour l'équipe de Philadelphie depuis le début des séries, mais il n'a pas été capable de surmonter une première manche difficile. Le droitier de 32 ans a permis quatre points, six coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches de travail.

La Série mondiale se transportera maintenant à Philadelphie pour une première fois depuis 2009. Le troisième affrontement aura lieu lundi soir au Citizens Bank Park.

La bonne nouvelle pour Wheeler, c'est qu'il a lancé des prises en début de match. La mauvaise, c'est que les frappeurs des Astros n'ont pas été intimidés.

Dès le premier tir de la rencontre de Wheeler, Jose Altuve a cogné un double dans la gauche. Le lanceur des Phillies n'a pas obtenu plus de succès à son deuxième tir, alors que Jeremy Pena a claqué un double d'un point. Yordan Alvarez a accentué l'avance des Astros à 2-0 en frappant un autre double, sur le quatrième tir de Wheeler.

Les Phillies se sont aussi tirés dans le pied en première manche. Yuli Gurriel aurait dû être retiré sur un roulant pour mettre fin à la manche, mais le joueur d'arrêt-court Edmundo Sosa a effectué un mauvais relais au premier but pour permettre à Alvarez de croiser le marbre.

Altuve a obtenu un autre coup sûr lorsqu'il a réussi un simple pour amorcer la cinquième manche. Il a été retiré sur un optionnel d'Alvarez, mais Alex Bregman a suivi avec une longue balle de deux points qui a porté la marque à 5-0.

Les Phillies ont donné des signes de vie en septième manche. Nick Castellanos a claqué un double comme premier frappeur et après avoir avancé de 90 pieds sur un roulant, il a croisé le marbre grâce à un sacrifice de Jean Segura.

En huitième manche, alors que Bryson Stott était sur les sentiers, Kyle Schwarber pensait bien avoir cogné un circuit, mais la balle est passée tout juste à la droite du poteau de démarcation. Schwarber a ensuite été retiré sur une très longue chandelle à la piste d'avertissement. Avec deux coureurs sur les buts et deux retraits, Montero a mis fin à la menace en retirant le dangereux Bryce Harper sur une chandelle.

Les Phillies ont ajouté un point en neuvième manche, mais le mal était déjà fait.