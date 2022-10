Les Thorns de Portland sont championnes de la NWSL

Associated Press

Portées par un but rapide de la joueuse la plus utile de la saison, Sophia Smith, les Thorns de Portland ont survolé la finale de la NWSL pour être sacrées championnes pour la troisième fois de leur histoire, samedi soir, en s'imposant 2-0 face au Current de Kansas City.

Portland est la première équipe de la NWSL à remporter trois championnats, après ses titres de 2013 lors de la saison inaugurale et en 2017, chaque fois menée par sa capitaine, la Canadienne Christine Sinclair.

Sinclair a d'ailleurs établi un record de la NWSL pour le plus de minutes jouées en éliminatoires avant de sortir du terrain à la 73e minute. Sa coéquipière canadienne Janine Beckie a aussi savouré le titre, tout comme leur entraîneuse et compatriote, Rhian Wilkinson, qui a gagné le championnat à sa première saison à la tête de l'équipe.

À la 4e minute, Smith a ouvert le pointage après un revirement coûteux du Current qui lui a permis de s'amener à un contre un face à la gardienne Adriana Franch avant de la contourner pour enfoncer le premier but de la rencontre. À 22 ans, elle est la plus jeune joueuse de l'histoire de la NWSL à inscrire un but en finale.

Smith a reçu le titre de joueuse la plus utile de la saison cette semaine, après une campagne où elle a réussi 14 filets.

L'avance de Portland a été doublé à la 56e minute après un but contre son camp d'Addisyn Merrick, qui a coupé le souffle au Current. Les Thorns ont su égrener les 40 dernières minutes de la rencontre sans être inquiétées pour succéder au Spirit de Washington au palmarès de la NWSL.