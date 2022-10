Dvorak et Caufield au cœur d’un festival offensif du Canadien à Saint Louis

Christian Dvorak a complété un tour du chapeau dans un filet désert, Cole Caufield a inscrit deux buts et le Canadien de Montréal a comblé un retard de 3-1 pour l'emporter 7-4 face aux Blues à Saint Louis, samedi.

Cole Caufield a réussi un doublé en donnant l'avance 4-3 au CH, en fin de deuxième période.

La troupe de Martin St-Louis a gardé le cap par la suite.

Nick Suzuki et Juraj Slakvosky ont aussi fait mouche dans une cause gagnante, tandis que Jake Allen a bloqué 26 tirs.

Jordan Kyrou (deux fois), Noel Acciari et Vladimir Tarasenko ont riposté pour les Blues, battus à leurs quatre derniers matches.

Au fil de la séquence, la formation a été surclassée 20-7 pour les buts.

Jordan Binnington a fait 18 arrêts.

Match des Blues de Saint-Louis contre le Canadien de Montréal. Photo : AP / Jeff Roberson

Le Tricolore en était au deuxième arrêt d'un voyage de quatre matchs qui amènera aussi le club au Minnesota et Winnipeg, mardi et jeudi.

Kyrou a donné l'avance1-0 aux Blues à 7:47 au premier tiers, en redirigeant le tir du haut de l'enclave de Brayden Schenn. Le disque s'est faufilé lentement entre les jambières d'Allen. Kirby Dach a voulu balayer le disque hors de danger, mais juste un peu trop tard.

Le Tricolore a nivelé le pointage à 15:08, le capitaine Suzuki faisant dévier du genou une frappe de la pointe de Jordan Harris.

Dans les instants précédents, Johnathan Kovacevic a intercepté une passe à la ligne bleue et remis à Caufield, qui a raté son tir avant de passer à Harris.

Suzuki a mérité un quatrième but cette saison.

Acciari a replacé les Blues en contrôle à 5:10 en période médiane. Tyler Pitlick a tiré du cercle droit et Acciari a profité du rebond pour obtenir son premier but de la saison.

Kyrou a porté le compte à 3-1 à 9:38 du même engagement, avec un tir des poignets du cercle droit. Il a touché la cible suite à une passe de Justin Faulk, sept secondes après une mise au jeu remportée par Ryan O'Reilly.

Faulk a récolté un point dans six matches sur sept cette saison.

Le CH a répliqué avec deux buts en 2:09, dont le second durant une sanction à Ivan Barbashev.

Dach a travaillé fort et a tiré sur l'extérieur du filet. La rondelle a donné contre la bande et s'est retrouvée du côté droit où rôdait Caufield, pour son premier but à l'étranger cette saison.

Slafkovsky, de retour après une absence de trois matches, a enchaîné après une passe du natif de Saint Louis Chris Wideman.

Ç'a été bénéfique (de regarder des matchs du haut des arénas), mais je préfère jouer , a dit le tout premier choix du dernier repêchage.

C'est un processus, a mentionné l'entraîneur-chef Martin St-Louis. Il faut être prudent dans les situations où on plonge un joueur de 18 ans. Ce soir, il a livré du positif à chaque présence sur la glace.

C'est important d'avoir l'occasion de voir l'action à partir des hauteurs. Vous réalisez que vous avez plus de temps que vous pensez pour faire tel ou tel geste. Il a livré un très bon match.

Caufield a ensuite brisé l'égalité à 15:46 avec son septième filet de la saison - de nouveau en supériorité numérique.

Dach a d'abord passé loin à la gauche de Binnington, à Suzuki.

Ce dernier a vite repéré Caufield s'amenant près du but juste au bon moment, venant du haut du cercle droit. Encore une fois un bel instinct de marqueur, de la part de l'Américain de 21 ans.

Le club montréalais a bonifié le coussin grâce à un doublé en 40 secondes de Dvorak, tôt au troisième tiers.

Dvorak a signé un premier but cette saison quand sa passe a touché au patin gauche de Nick Leddy, avant de se

Il a réédité en faisant dévier d'assez haut un tir de la ligne bleue de Josh Anderson. Les officiels ont étudié la séquence pour un possible bâton élevé, avant de statuer en faveur du CH.

Tarasenko a réduit l'écart à 2:47 en échappée, à la suite d'un revirement.

Saint Louis n'allait toutefois pas s'approcher davantage.

Dvorak a complété son triplé avec 1:35 au cadran, dans un filet désert.

Les Blues ont remporté leurs trois premiers matchs de la saison, mais ils n'ont pas savouré de victoire depuis ce temps.