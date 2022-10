Les Alouettes concluent leur saison avec une victoire à Toronto

Cole Spieker a capté six passes pour 105 verges et un touché, samedi, alors que les Alouettes de Montréal ont terminé leur saison en l'emportant 38-33 devant les Argonauts de Toronto.

Le match de samedi n'avait aucune incidence au classement. Toronto (11-7) était déjà assuré du sommet de la division et d'un laissez-passer au premier tour éliminatoire, alors les Alouettes (9-9) accueilleront les Tiger-Cats de Hamilton en demi-finale de l'Est le 6 novembre. Le gagnant de ce match affrontera les Argonauts le 13 novembre dans la finale de l'Est.

Dominique Davis était le quart partant des Alouettes au lieu de Trevor Harris samedi. Le vétéran de 36 ans avait un répit, comme de nombreux autres partants de part et d'autre, dont le quart torontois McLeod Bethel-Thompson.

Davis a obtenu 166 verges de gains aériens, avec deux touchés et une interception. Davis Alexander a pris la relève à compter de la fin du deuxième quart.

Après un premier quart tout à l'avantage des Alouettes qui s'est terminé 21-7, les Argos sont revenus à seulement 7 points à la mi-temps, 28-21.

Jeremiah Haydel a ramené le botté d'engagement de la deuxième demie sur 87 verges pour un touché et a créé l'égalité 28-28.

Environ quatre minutes plus tard, Jabari Ellis, des Alouettes, a bloqué une tentative de dégagement de John Haggerty et a repris le ballon, pour un touché.

Après les placements de Boris Bede et David Côté (19 et 41 verges), Montréal était aux commandes 38-31 au terme du troisième quart.

Au quatrième quart, un autre attrapé clé de Spieker avait mené les Alouettes à la porte des buts, mais le demi offensif Jeshrun Antwi a échappé un ballon peu après, à la ligne de 4 des Argos. Mais le revirement n'a pas été coûteux et les Torontois n'ont pas été en mesure de traverser le terrain une fois de plus.

La défense montréalaise a tenu bon et les Montréalais ont pu conclure la saison avec une fiche de ,500 pour la deuxième année de suite.