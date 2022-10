Félix Auger-Aliassime s’offre le no 1 mondial et une 3e finale de suite

Félix Auger-Aliassime (no 3) demeure intraitable. Samedi, il a offert une leçon de tennis au no 1 mondial, Carlos Alcaraz, pour se tailler une place en finale du tournoi de Bâle, en Suisse.

Le Québécois de 22 ans a vaincu l’Espagnol en deux manches de 6-3 et 6-2 pour accéder à la grande finale pour un troisième week-end de suite après Florence et Anvers.

Éprouvant quelques ennuis en début de match avec sa première balle de service, Auger-Aliassime obtient tout de même deux premières balles de bris qui auraient pu le lancer en avant 3-1.

Au lieu de ça, le no 1 mondial s’est ressaisi pour refermer la porte.

Les deux joueurs sont ainsi restés dans la logique du service jusqu’au huitième jeu de la manche initiale quand le Québécois a réalisé la percée qui lui a permis de s’offrir un précieux avantage.

Auger-Aliassime s’est imposé dans cette première manche en inscrivant des points sur plus de 87% de ses premières balles en jeu, incluant 6 as. Il a aussi limité Alcaraz à 5 petits points en retour de service dans cette manche initiale.

Il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour voir Auger-Aliassime prendre le service de son rival d’assaut et enregistrer un second bris pour passer aux commandes et confirmer sur son service.

Résistant à un dernier sursaut qui a vu Alcaraz mener 0-30 au sixième jeu de la seconde manche, Auger-Aliasssime est revenu en force pour ensuite creuser l’écart et mener à une conclusion rapide au bout de 81 minutes de jeu.

Après avoir repoussé l’unique balle de bris de la rencontre pour Alcaraz, il a conclu sur sa deuxième balle de match.

Avec des airs de Roger Federer dans les terres de son idole, Auger-Aliassime n’a relâché son emprise, ajoutant trois as et affichant un ratio de 78% (14/18) au chapitre des points enregistrés sur ses premières balles en jeu.

Félix Auger-Aliassime avait remporté 11 matchs de suite avant de se mesurer au numéro 1 mondial Carlos Alcaraz samedi. Photo : Getty Images / Daniel Kopatsch

À présent invaincu en trois duels face à Alcaraz, Auger-Aliassime a rendez-vous en finale, dimanche, avec le gagnant de l’autre demi-finale qui opposera le Danois Holger Rune, 25e raquette mondiale, à l’Espagnol Roberto Bautista-Agut (no 6).

Je suis heureux de la qualité de mon jeu en ce moment et d’avoir vaincu le meilleur joueur au monde , a indiqué Auger-Aliassime en entrevue d’après-match sur le court.

Quand on lui a demandé d’expliquer ses succès en salle, il a souligné que le fait d’être originaire de Montréal lui avait offert de nombreuses opportunités de s’entraîner sur des courts intérieurs en raison de la rigueur du climat.

À savoir qui de Rune ou Bautista Agut il aimerait affronter en finale, Auger-Aliassime n’a pas hésité un instant.