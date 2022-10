Série mondiale: les Phillies remportent le premier match 6-5 en 10 manches

J.T. Realmuto a frappé un circuit décisif en dixième manche et les Phillies ont effacé un déficit de 5-0 pour prendre la mesure des Astros de Houston 6-5, vendredi, dans le premier match de la Série mondiale.

Realmuto a également produit deux points en deuxième manche. Kyle Tucker a frappé deux circuits lors de ses deux premières présences au bâton et les Astros avaient les devants 5-0 après trois manches.

Dès le premier lancer en deuxième, Tucker a frappé une longue balle au-delà du champ droit. Cette frappe en solo a donné une priorité de 1-0 aux Astros. Il est revenu à la charge en troisième, où sa frappe de trois points a permis aux Astros de prendre les devants 5-0.

Les Phillies se sont repris en quatrième. Un simple de Nick Castellanos a permis à Rhys Hoskins de croiser le marbre, à Bryce Harper d'atteindre le deuxième but et aux Phillies d'inscrire un premier point. Alec Bohm a ensuite frappé un puissant double dans le coin du champ gauche qui a poussé Harper et Castellanos au marbre.

Les Phillies ont repris là où ils ont laissé en cinquième. Realmuto a claqué un double de deux points -- Brandon Marsh et Kyle Schwarber ont marqué sur la séquence.

Les Astros sont venus près de marquer à leur tour au bâton en dixième. Toutefois, avec deux retraits, Aledmys Diaz a été incapable de profiter de la présence de coureurs au deuxième et au troisième.

Justin Verlander, qui a entamé la rencontre pour les Astros, a laissé son poste après cinq manches de travail. Il a alloué six coups sûrs et cinq points. Âgé de 39 ans, Verlander a aussi retiré cinq frappeurs sur des prises.

Aaron Nola, le partant des Phillies, a accordé six coups sûrs et cinq points en quatre manches et un tiers.

Avant la rencontre, le directeur du syndicat des joueurs, Tony Clark, a déclaré que des années d'inattention de la part du Baseball majeur ont contribué à ce que la Série mondiale se joue sans aucun joueur noir né aux États-Unis pour la première fois depuis 1950.

Les Astros ont gagné 19 matchs de plus que les Phillies en saison régulière et sont favoris. Le club texan participe à la Série mondiale pour une deuxième année consécutive. Il prend part à la classique automnale pour la quatrième fois en six ans.

Les Phillies tentent de remporter leur première série mondiale depuis 2008. Le deuxième match de la série aura lieu samedi, toujours à Houston.