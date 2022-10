Plusieurs dossiers méritent d’être une priorité pour les gouvernements. L’inflation, la pandémie, la guerre et tous les autres problèmes sociaux. Je comprends que plusieurs personnes se disent : « Les Jeux olympiques de Vancouver 2030, c’est le dernier de nos soucis ».

Cependant, un gouvernement ne devrait jamais répondre de façon précipitée et sans fondement à des questions qui peuvent avoir un impact majeur sur la société.

À mon avis, c’est pourtant ce qui vient d’arriver en Colombie-Britannique alors que le gouvernement provincial a fermé la porte à la candidature de Vancouver, pilotée par les nations autochtones de Lil'wat, Squamish, Tsleil-Waututh et Musqueam pour l’obtention des Jeux de 2030. La Ville de Whistler faisait aussi partie du projet.

Lors de la conférence de presse tenue vendredi par le Comité olympique canadien (COC) et des quatre Premières Nations impliquées, on sentait la déception, mais surtout la frustration des chefs et représentants autochtones qui menaient la candidature de Vancouver 2030.

Ceux-ci auraient aimé voir plus de patience de la part du gouvernement provincial afin d’avoir un dialogue constructif, basé sur des faits, et non pas que des rumeurs.

Le point le plus fort dans cette conférence fut lorsque le conseiller de la Nation Squamish, Wilson Williams, a conclu en disant que le gouvernement de la Colombie-Britannique n’est clairement pas prêt pour une vraie réconciliation et qu’il aurait espéré voir les bottines suivre les babines .

Les anneaux olympiques au sommet de la montagne Whistler Photo : Radio-Canada / Laurie Dufresne

Voilà qui en dit beaucoup sur l’état d’âme de ces quatre Premières Nations face à ce rejet prématuré.

Ce gouvernement provincial a aussi été très ratoureux avec les motifs utilisés pour justifier leur décision hâtive. Ils ont seulement parlé de la colonne des dépenses sans considérer celle où se trouvent les revenus et autres bénéfices.

C’est comme si on parlait de la compagnie Apple en disant qu’elle est une entreprise dans laquelle on ne devrait pas investir, car elle a engendré des dépenses de 274 milliards dans la dernière année.

Bien sûr, toute personne raisonnable regarderait aussi la colonne des revenus de 394 milliards pour prendre une décision éclairée.

Je ne dis pas que l’organisation de Jeux olympiques génère ce genre de profit, mais on se doit de bien considérer le projet dans son ensemble en évaluant toutes les retombées potentielles.

Je suis un peu sous le choc, car pour moi cette candidature possède les atouts nécessaires pour être un succès sans précédent.

Les Jeux olympiques sont peut-être rendus trop gros pour qu’une ville ou même deux ou trois en prennent l’entière responsabilité.

La position du gouvernement britanno-colombien de ne pas appuyer la candidature de Vancouver 2030 m’amène à la réflexion qu’il faut peut-être disperser encore plus les coûts d’organisation d’un tel événement, peut-être même qu’un pays tout entier pourrait présenter des compétitions.

L’atmosphère dans le village des athlètes ne serait pas la même puisqu’ils ne seraient pas tous réunis au même endroit, mais ce ne serait pas la première fois. Aux derniers Jeux de Pékin, il y avait trois villages différents selon les disciplines pratiquées.

L'arrivée de la délégation canadienne lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin. Photo : usa today sports / Rob Schumacher

On devrait aussi revoir le concept des cérémonies d’ouverture. Désolé chers amis puristes, mais le défilé des nations fait plutôt vieillot. Qui a vraiment envie de regarder 84 délégations en hiver et 206 en été marcher l'une après les autres dans un stade?

Mais revenons à la nouvelle du jour, la question est de savoir si la candidature de Vancouver 2030 est vraiment morte et enterrée. Ce n’était pas si clair lors de la conférence de presse. Certains parlaient au passé, d'autres au futur. Alors, permettez-moi de parler au présent.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique doit absolument revoir sa décision. Je ne dis pas de changer de décision, mais il doit au moins rouvrir le dialogue avec le COC et les quatre Premières Nations afin d’avoir assez d'informations pour prendre une décision bien éclairée.

Une décision où l’on considérera les deux côtés du tableau comptable.