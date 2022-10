La Canadienne Summer McIntosh remporte l’or et signe un record national

La Canadienne Summer McIntosh n’a pas déçu à son retour au Toronto Pan Am Sports Centre vendredi.

La nageuse de 16 ans a remporté l’or au 400 m style libre de la Coupe du monde de natation de la FINA.

Avec un chrono de 3 min 52 s 8/100, McIntosh a abaissé le record national en plus de devancer la multiple médaillée olympique, Katie Ledecky.

L’Américaine a touché le mur en 3:52,88, suivi de Siobhan Bernadette Haughey (3:58,50) de Hong Kong.

Summer McIntosh s’était fait connaître lors des qualifications pour les Jeux de Tokyo alors qu’elle n’avait que 14 ans.

Deux ans plus tard, une grande photo de la nageuse est affichée à l’entrée du centre aquatique. Arborant un maillot de bain Funkita après avoir signé un accord de commandite en juin, ses récentes réalisations sont écrites en lettres majuscules : détentrice du record des Jeux du Commonwealth et double championne du monde.

Pas mal pour quelqu'un qui a fêté son 16e anniversaire il y a un peu plus de deux mois.

McIntosh a remporté l'or aux 200 et 800 m nage libre aux essais et a raté de peu le podium à Tokyo. Elle a terminé 4e du 400 m libre et du relais 4 x 200 m libre aux Jeux, établissant des records canadiens dans les deux épreuves.

Elle est montée trois fois sur le podium aux championnats du monde de l'an dernier et a remporté quatre médailles aux championnats du monde de cette année, remportant les médailles d'or au 200 m papillon et au 200 m quatre nages.

Le Canada balaie le 50 m dos

Les Canadiennes Maggie Mac Neil, Kylie Masse et Ingrid Wilm ont toutes les trois grimpé sur le podium du 50 m dos vendredi.

Maggie Mac Neil est félicité par sa compatriote Kylie Masse. Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

Mac Neil, qui avait remporté trois médailles aux Jeux de Tokyo, a gagné l’or avec un chrono de 25,96 s. Elle a été suivie de Masse (26,02) une spécialiste de cette catégorie qui était repartie de Tokyo avec quatre médailles.

La Québécoise Katerine Savard a quant à elle remporté le bronze vendredi au 200 m papillon.

Les compétitions se poursuivent samedi et dimanche.

La Torontoise Penny Oleksiak ne participe pas à cette Coupe du monde puisqu’elle se remet d’une opération à un genou.

Avec les informations de CBC et La presse canadienne.