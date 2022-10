Allégations d’abus : Water Polo Canada lance une enquête

Visée par une poursuite au civil de 5,5 millions de dollars, Water Polo Canada (WPC) lance une enquête interne indépendante et suspend un des entraîneurs nommés dans la procédure judiciaire.

Jeudi, Radio-Canada Sports révélait que quatre ex-joueuses d’équipes nationales avaient déposé une poursuite à la Cour supérieure de l’Ontario pour dénoncer des abus qui seraient survenus entre 2004 et 2016.

Vendredi, la présidente du conseil d’administration de la fédération, Kathleen Dawson, a confirmé dans un communiqué qu’une enquête indépendante interne aurait lieu.

Selon la poursuite, les plaignantes reprochent à Water Polo Canada d’avoir été au courant des abus et du harcèlement que les joueuses de l’équipe nationale vivaient et de n’avoir rien fait pour changer la culture toxique qui y régnait.

Patrick Oaten Photo : Facebook/DDO Water Polo

WPC confirme aussi vendredi que l’entraîneur Patrick Oaten est suspendu le temps de l’enquête. Celui-ci est à la tête de l’équipe masculine sénior. Il est nommé dans la poursuite civile, tout comme les entraîneurs Daniel Berthelette, Guy Baker et Baher El Sakkary. Aucun d’entre eux n’est poursuivi personnellement.

Bien qu’elle ne soit pas visée par la poursuite, Waterpolo Québec a tenu à réagir aux allégations des quatre ex-joueuses.

La fédération québécoise affirme par communiqué avoir appris avec consternation les abus que les athlètes auraient subis.

En mon nom et en celui de la fédération, j’offre soutien et sympathie aux victimes. Nous leur sommes solidaires et appuyons leurs démarches de dénonciation , a souligné le directeur général de Waterpolo Québec, Olivier Bertrand.

La fédération invite les victimes d’abus à dénoncer la situation.

Avec les informations de Jacinthe Taillon et de Diane Sauvé