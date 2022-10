Trois Canadiennes à l’avant-scène lors de la grande finale de la NWSL

C'est samedi que la NWSL couronnera l'équipe championne de la saison 2022 et trois Canadiennes seront sur le terrain. Les attaquantes du Thorns de Portland Janine Beckie et Christine Sinclair affronteront le Current de Kansas City et Desiree Scott, à Washington.

Radio-Canada Sports va webdiffuser cette grande finale dès 20 h (HAE). Olivier Tremblay à la description et Valmie Ouellet à l'analyse. Voir l'horaire des webdiffusions pour les détails.

Lorsque les éliminatoires de la NWSL se sont amorcées le 15 octobre dernier, plusieurs joueuses de l'équipe nationale canadienne brillaient sur le terrain. Les six équipes qui se sont qualifiées avaient au moins une joueuse canadienne au sein de leur formation.

Parmi les plus connues, il y a la gardienne Kailen Sheridan du Wave de San Diego qui a été nommée plus tôt cette semaine gardienne de l'année, ce qui en fait la première canadienne à recevoir un prix individuel en NWSL. Elle a aussi été nommée dans la première équipe d'étoiles de la NWSL pour la deuxième année d'affilée.

Vanessa Gilles, Kadeisha Buchanan et Kailen Sheridan Photo : Reuters / DANIEL BECERRIL

Mais, Sheridan, 27 ans, de Pickering en Ontario, a baissé pavillon lors des demi-finales le weekend dernier lorsque San Diego a perdu 2-1, une défaite crève-cœur contre le Thorns de Portland.

Mais même sans Sheridan samedi en finale à Washington, le Canada sera bien représenté sur le terrain avec Christine Sinclair et Janine Beckie de Portland qui feront face à une autre médaillée d'or canadienne des Jeux de Tokyo, Desiree Scott de Kansas City.

La finale de samedi sera une belle occasion pour Sinclair, 39 ans, de Burnaby en Colombie-Britannique, d'ajouter un autre trophée à sa collection déjà bien garnie. La doyenne est à la recherche d'un troisième titre de championnat en NWSL, l'ayant déjà remporté avec Portland en 2013 et 2017.

Même si la plupart des joueuses de son âge sont à la retraite, Sinclair a prouvé qu'elle avait encore beaucoup de force dans ses jambes en marquant cinq buts cette saison avec le Thorns, l'attaquante d'expérience sera d'une importance capitale pour Portland en finale.

Christine Sinclair lors d'un match face aux Red Stars de Chicago. Photo : usa today sports / Soobum Im

Après avoir quitté Manchester City en avril pour joindre le Thorns, Janine Beckie, 28 ans, a vécu une année un peu plus difficile, en panne, sans but pendant neuf matchs avec Portland. Malgré tout, la talentueuse attaquante a de l'expérience et de la polyvalence : elle peut jouer comme ailière ou défenseuse latérale.

L'entraîneuse-chef de Portland, la Canadienne Rhian Wilkinson, sera probablement heureuse d'avoir une joueuse aussi complète dans son équipe en finale samedi.

Match entre les Thorns FC de Portland et l'Angel City FC de Los Angeles Photo : Twitter

Le désir de vaincre de Desiree Scott

Pour Desiree Scott, 35 ans de Winnipeg, les éliminatoires ont été comme une sorte de rédemption pour elle et son équipe. L'année 2021, qui fut l'année d'expansion pour la nouvelle équipe de Kansas City, a été désastreuse avec seulement trois victoires en 24 matchs lors de la saison régulière, un record de 14 défaites et la pire attaque de la ligue.

Cette année, le vent a tourné pour Kansas City en terminant 5e en saison régulière et en battant le Dash de Houston sur la route en première ronde éliminatoire. La milieu de terrain d'expérience a été suspendue contre Houston, mais s'est rachetée avec une performance remarquable en demi-finales, aidant son équipe à remporter la rencontre face à OL Reign.

Vaincre Portland en finale serait l'ultime consécration pour l'équipe Cendrillon de la saison et permettrait aussi à Scott, qui a joué plus de 184 matchs avec l'équipe nationale canadienne de remporter son premier trophée en NWSL.

Desiree Scott montre sa médaille d'or remportée aux Olympiques de Tokyo 2020. Photo : Radio-Canada / Jill Coubrough

Celles qui jouent à ses côtés vous parleront de l'esprit enflammé de Scott sur le terrain, qui lui a valu le surnom The Destroyer [NDLR La destructrice].

Elle ne sera jamais comme la milieu de terrain Canadienne Quinn qui peut faire des passes transversales très précises et elle le sait, a remarqué l'entraîneuse-chef de l'équipe nationale canadienne, Bev Priestman. Desi est excellente à l'attaque. Son jeu est simple, très efficace et elle est excellente dans les jeux de base.

D'avoir autant de Canadiennes participer aux éliminatoires est très positif pour Priestman, surtout que le Canada jouera plusieurs matchs amicaux en novembre et en février en vue de la Coupe du monde de la FIFA l'été prochain.

L'une des trois joueuses canadiennes de la formation du Dash de Houston, la milieu de terrain Sophie Schmidt, estime que c'est une ère dorée pour le soccer canadien. C'est incroyable de voir autant de Canadiennes jouer du soccer compétitif, a-t-elle déclaré à CBC Sports. Ce n'est pas quelque chose qui arrivait souvent dans le passé. Nous avons des joueuses dans les meilleures ligues et dans plusieurs équipes phénoménales. C'est bénéfique pour nous et pour nos partisans de pouvoir nous encourager.

La finale de samedi entre Kansas City et Portland est aussi une belle occasion pour la NWSL de mettre l’accent sur les athlètes après avoir vécu dans la polémique pendant plusieurs mois.

Gavin Wilkinson en compagnie du propriétaire de l'équipe, Merritt Paulson Photo : AP / Sean Meagher

Plus tôt ce mois-ci, la Fédération américaine de soccer a publié le rapport d'enquête Yates. Ce le document de 173 pages comprend des entretiens avec plus de 200 joueuses de la NWSL et décrit en détail les abus commis par plusieurs entraîneurs, la manipulation, les brimades et les représailles exercées à l'encontre de joueuses.

Il y a beaucoup de souffrance présentement dans la ligue, a souligné Sophie Schmidt. Beaucoup de choses se sont déroulées pendant beaucoup trop longtemps, sans en parler. C'est une bonne chose de faire enfin la lumière là-dessus. Cela prend beaucoup de courage pour les joueuses d'en parler et je suis fière qu'elles soient allées de l'avant. Le changement se fait tranquillement, mais c'est choquant et révoltant tout ce qui s'est passé.