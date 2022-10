« Je persiste et signe » - Martin Goulet, directeur général de Water Polo Canada

Goulet, dont le nom apparaît dans la poursuite, mais qui n'est pas poursuivi personnellement, a partagé de nouveau une série de gazouillis publiés il y a deux semaines en ajoutant la mention : Je persiste et signe.

Dans ces gazouillis, il fait état des obstacles que représente la gestion d’une fédération nationale de sport, sans toutefois faire de lien avec la poursuite.

Martin Goulet aborde notamment le dossier du sport sécuritaire en évoquant : la confusion, le mélange des genres, la gérance d’estrade, l’esprit de meute, l’exhibitionnisme des bons sentiments et le manque de discernement est ce qui collecte le plus de "like".

Il s’en prend à tous les chantres de la bonne conscience qui ont découvert récemment, comme le ministère des Sports, dit-il, le sport sécuritaire. Lui, ajoute-t-il, s’y consacre depuis ses débuts à la fédération en 2013.

Le directeur général de WPC affirme s’être attaqué au problème et avoir fait le sale boulot, loin des projecteurs .

Selon Martin Goulet, les mêmes qui ont plus ou moins consciemment soutenu les intimidateurs d’alors sont maintenant d’ardents défenseurs de la rectitude politique.

Dans cette série de gazouillis d’abord publiés le 13 octobre, alors qu’il annonçait son éventuel départ de la fédération prévu le printemps prochain, Goulet témoigne de son admiration pour les directeurs généraux des fédérations nationales.

Martin Goulet n’a pas répondu à nos demandes d'entrevue.