Auger-Aliassime s’offre une demi-finale contre Alcaraz à Bâle

Il s'agit d'une 11e victoire de suite pour le Canadien après ses titres coup sur coup à Florence et à Anvers ces deux dernières semaines. C'était sa 51e victoire en 2022.

Le 9e joueur mondial a brisé le service de son rival dès le premier jeu pour donner le ton à la rencontre, qui s'est conclue en 71 minutes.

Le Québécois de 22 ans a réussi 10 as, tout comme Bublik, 38e mondial. Il a gagné 88 % des échanges avec sa première balle de service. De plus, Auger-Aliassime a martelé 28 coups gagnants contre seulement 4 fautes directes.

Il était important que je reste concentré sur la qualité de mon service, a dit la 3e tête de série après la rencontre. Et je suis content d'y être arrivé. Je n'ai pas encore perdu mon service à Bâle. Et j'ai saisi les occasions qui se présentaient.

Depuis deux mois, je travaille à l'entraînement à être plus concentré sur ce que j'ai à faire, et ça donne des dividendes.

C'était la première vraie victoire d'Auger-Aliassime sur Bublik à leur troisième affrontement. Il avait bénéficié de l'abandon du Kazakh au Masters de Shanghai en 2019 avant de subir la défaite l'année suivante sur la terre battue de Hambourg.

En demi-finales, Auger-Aliassime affrontera le no 1 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz (no 1), qui a battu son compatriote Pablo Carreno Busta (no 5) en deux manches de 6-3 et 6-4.

À la mi-septembre, Auger-Aliassime avait surpris Alcaraz, tout juste auréolé de son premier titre dans un tournoi du grand chelem à New York qui l'avait aussi propulsé au sommet du classement mondial, lors d'un match de groupe de la Coupe Davis, sur ses propres terres, à Valence.