Samuel Piette signe un nouveau contrat avec le CF Montréal

Le CF Montréal a annoncé vendredi que le milieu de terrain québécois et cocapitaine Samuel Piette avait signé un nouveau contrat pour les saisons 2023, 2024 et 2025 et assorti d’une année en option en 2026.

Le Repentignois de 27 ans a disputé les six dernières saisons à Montréal.

Il totalise 11 323 minutes de jeu en 143 matchs en MLS, dont 127 comme titulaire.

En 2022, le milieu de terrain a disputé 26 matchs et 1486 minutes, affichant un pourcentage de passes réussies de 90 %, un sommet pour lui en MLS. Il a inscrit 2 buts et 10 passes décisives.

Nous sommes très heureux de cette prolongation avec Samuel, un joueur d’ici, québécois et canadien, a expliqué le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard. Il est un élément important de notre équipe depuis plus de cinq ans, il nous aidera à poursuivre notre projet au cours des années à venir. Samuel continuera à jouer un grand rôle comme joueur avec nous et en équipe nationale, mais aussi à l’extérieur du terrain.

Je suis très heureux de poursuivre ma carrière à la maison, ici à Montréal. C’est un honneur et une grande fierté pour moi d’enfiler le maillot du CF Montréal et de représenter ma ville sur le terrain, mais aussi en dehors. Je veux continuer à inspirer les jeunes partout au Québec , a dit Piette.

Samuel Piette arborait le brassard de capitaine face à Orlando. Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Contre le Dynamo FC de Houston, le 13 août, Piette a atteint le plateau des 150 matchs joués avec le CF Montréal, toutes compétitions confondues.

Près des records

De plus, avec ses 143 matchs en MLS, le milieu de terrain est à 8 d’égaler le record pour le plus grand nombre avec l'équipe montréalaise détenu par Patrice Bernier (151).

Piette est également à 3 matchs d’égaler le record pour le plus de titularisations avec le CFM dans la ligue détenu par Nacho Piatti (130) et à 104 minutes du premier rang pour ce qui est du temps de jeu en saison aussi détenu par Piatti (11 427 minutes).

Hors MLS, le Québécois a aidé le Bleu-blanc-noir à remporter ses quatrièmes et cinquièmes titres du Championnat canadien en 2019 et 2021. Il a disputé les quatre matchs de l'équipe lors de son parcours en Ligue des champions de la CONCACAF en 2020 face au Deportivo Saprissa et au CD Olimpia.

Samuel Piette (no 6) dans l'uniforme de l'équipe canadienne Photo : Getty Images / Tim Vizer

Sur la scène internationale, Piette a disputé 64 matchs avec l'équipe canadienne depuis ses débuts en 2012, à l’âge de 17 ans.

Il a notamment participé à 4 des 14 matchs de la phase finale de qualification pour la Coupe du monde, aidant le Canada à se qualifier pour le tournoi pour la première fois en 36 ans.