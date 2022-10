La pénalité à Fernando Alonso à Austin est annulée par la FIA

Après son accrochage avec Lance Stroll à Austin, Fernando Alonso était repassé par les puits pour faire changer son aileron avant et ses pneus, et était reparti le couteau entre les dents.

Mais sa monoplace avait souffert, et son rétroviseur droit s'est progressivement détaché de la carrosserie, et il est finalement tombé sur la piste en pleine ligne droite. Ce qui aurait pu être potentiellement dangereux pour un pilote roulant juste derrière.

Le morceau de l'Alpine-Renault, en dehors de la trajectoire de course, est resté sur la piste jusqu'à la fin de l'épreuve.

La direction de course n'a jamais brandi le drapeau orange et noir ni communiqué avec l'équipe française pendant la course pour lui demander de faire rentrer Alonso aux puits pour faire réparer ou pour enlever le rétroviseur.

L'Espagnol a donc fini la course en 7e place avec un seul rétroviseur.

Mais l'équipe américaine Haas a porté plainte auprès de la FIA, prétextant que l'Alpine-Renault avec son rétroviseur fragilisé avait représenté un danger pour les autres concurrents.

Et elle a eu gain de cause à Austin. Alonso a donc reçu a posteriori une pénalité de 30 secondes, le faisant chuter à la 15e place et perdre les 6 points qui venaient avec sa 7e place.

Fernando Alonso de l'équipe Alpine-Renault Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

L'équipe Alpine-Renault a fait appel de la sanction imposée, prétextant que Haas avait déposé sa plainte hors délai (qui est de 30 minutes).

Cinq jours plus tard, la FIA a étudié l'appel d'Alpine-Renault dans le paddock de Mexico, et lui a donné raison.

Alonso récupère donc sa 7e place et les 6 points qui viennent avec.

Les représentants de la FIA ont noté dans leur rapport qu'il sont préoccupés que la voiture no 14 ait été autorisée à reprendre la piste avec un rétroviseur fragilisé qui s'est finalement détaché .

La FIA recommande fortement la mise en place de procédures pour contrôler de telles questions, peut-on lire dans le rapport, et, quand cela est nécessaire, exiger que le problème soit rectifié comme cela a été fait de nombreuses fois par la passé, au moyen soit d'un message radio à l'équipe, soit du déploiement du drapeau orange et noir exigeant le retour aux puits de la voiture pour que le problème soit réparé .