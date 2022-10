Rebecca Marino bat Leylah Annie Fernandez et passe en demi-finale

La Vancouvéroise, huitième tête de série, est venue à bout de sa compatriote en 1 h 08 min de jeu et deux manches de 6-3 et 6-3.

Il s’agissait d’un premier match opposant Fernandez, 20 ans, à Marino, 31 ans qui font toutefois équipe en représentant l'unifolié lors de la Coupe Billie-Jean-King.

Au chapitre des statistiques, les deux Canadiennes ont commis deux doubles fautes chacune. L’aînée a toutefois réussi quatre as contre deux pour Fernandez (no 3).

Marino a converti 5 de ses 10 balles de bris.

Avec cette victoire, Rebecca Marino passe en demi-finale et affrontera la cinquième tête de série, Magda Linette. La Polonaise a vaincu Elise Mertens (no 1) en deux manches de 7-5 et 6-2.

Marino et Linette s’étaient affrontées en septembre dernier lors des quarts de finale du tournoi de Chennai et la Polonaise avait eu le dernier mot.