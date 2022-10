Un dernier match sans enjeu mais non sans intérêt pour les Alouettes

Le jeune quart, Davis Alexander devrait diriger l’attaque des Alouettes lors de la deuxième demie, samedi à Toronto.

À la même date l’an dernier, le jeune homme de 24 ans était le quart de l’université Portland State et s'apprêtait à se mesurer aux Mustangs de la California Polytechnic State University.

Alexander avait passé le ballon pour 198 verges et un touché, en plus de marquer deux touchés par la course.

Tout s’est passé très vite pour Alexander. Il est arrivé à son premier camp d’entraînement professionnel et il a suffisamment impressionné pour être invité à participer aux deux matchs préparatoires.

À sa première sortie, à Hamilton, il a complété 11 de ses 14 passes, mais il a surtout mené une magistrale poussée de fin de match qu’il a couronnée lui-même avec un touché sur une faufilade du quart, avant de compléter une passe pour le converti de deux points qui donnait les devants aux Alouettes.

Puis, à Montréal, il a été le meilleur quart des Alouettes dans une victoire contre Ottawa. Il a complété 9 de ses 13 passes et a encore mené une séquence fructueuse en fin de match pour le touché de la victoire.

Alexander admet qu’il ne savait pas à quoi s’attendre en s’amenant à Montréal et il était plutôt souriant jeudi à l’idée de disputer un premier match chez les pros.

Je n’avais aucune attente. Quand j’ai appris que je restais avec l’équipe, comme membre de l’équipe de réserve, j’étais plus que reconnaissant, a indiqué le quart.

Maintenant, c’est comme si j’atteignais un autre plateau. Jouer un match présaison, c’était super cool, mais jouer un match régulier et obtenir du temps de jeu significatif, je suis vraiment fébrile.

Même si le match ne signifie rien au classement, si ce n’est que les Alouettes pourraient atteindre la moyenne de ,500, c’est quand même une partie officielle et ce sera bien différent du match présaison, selon l’entraîneur-chef Danny Maciocia.

Lors des deux matchs préparatoires, il a joué les quatrièmes quarts, a rappelé Maciocia. Généralement, ce sont des joueurs que tu vas libérer qui jouent. Ceux qu’il va affronter cette semaine, ce sont des joueurs qui vont être des partants en finale de l’Est. Ce sont des joueurs établis, des joueurs d’expérience qui ont eu du succès. Il va se mesurer à ces joueurs-là.

Samedi, Alexander succèdera à Dominique Davis qui devrait jouer toute la première demie. Danny Maciocia a choisi de donner le départ au vétéran qui a rendu de fiers services à son équipe cette année.

Davis a marqué 12 touchés par la course, égalant le record des Alouettes par un quart, qui appartient à Vernon Adams.

Maintenant âgé de 33 ans, Davis complète une huitième saison dans la LCF et espère bien continuer son parcours, à Montréal ou ailleurs.

Je serai joueur autonome à la fin de la saison et si je peux ajouter de bonnes images pour les équipes qui pourraient regarder le match. C’est pas mal mon objectif d’ajouter de bons faits saillants , a-t-il-déclaré après avoir dit qu’il visait simplement une victoire.

Pas de congé pour Will Stanback

À peine revenu au jeu, Will Stanback fera à nouveau partie du trio de porteurs de ballon des Alouettes.

Le porteur de ballon des Alouettes, William Stanback. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Il a vraiment besoin de jouer. On l’a vu progresser au cours des derniers matchs et on va lui donner quelques portées. On a besoin d’un Will Stanback en pleine forme et il ne lui manque pas grand-chose, a dit Danny Maciocia en précisant que Stanback sera disponible du début à la fin du match.

Les receveurs Eugene Lewis et Jake Wieneke ne risqueront pas de se blesser à une semaine de la demi-finale contre les Tiger-Cats de Hamilton et seront en congé comme Trevor Harris.

Leur absence permettra notamment à Cole Spieker de se faire valoir. Comme Davis Alexander, l’Américain de 26 ans est venu de nulle part pour faire sa place au camp d’entraînement.

Danny Maciocia portera autant son chapeau de directeur général que celui d’entraîneur-chef quand il observera certains de ses joueurs samedi.

Pour nous, c’est plus que les deux points qu’on aimerait aller chercher, a souligné Maciocia.

Tu aimerais aller chercher la victoire, tu aimerais aller chercher une bonne performance de ton quart-arrière, tu aimerais aller chercher une bonne performance de tes jeunes receveurs de passe canadiens, une bonne performance de joueurs comme Cole Spieker.