Nicolas Beaudin ou comment faire briller une étoile qui a pâli

Nicolas Beaudin a ramassé quelques affaires dans son appartement de Rockford, a sauté dans son bolide et conduit les quelque 14 heures qui le séparaient de son nouveau domicile, Laval, où il semblait ravi, étonnamment, de mettre les pieds.

Beaudin, choix de premier tour, 27e au total, des Blackhawks de Chicago en 2018, a eu le temps de réfléchir à son parcours sinueux depuis ses débuts professionnels. À son séjour dans la Ligue nationale, au congédiement l’an dernier du directeur général qui l’avait choisi, Stan Bowman, et à son comportement dans la Ligue américaine à l’époque. Il n’en était pas si fier.

Je ne mentirais pas, l’an passé, je n’avais peut-être pas la meilleure attitude à Rockford avec le fait que j’avais passé la saison d’avant, l’année COVID, dans la Ligue nationale. J’ai travaillé sur moi cet été et je suis à une bonne place physiquement et mentalement et je suis prêt à faire la différence , a laissé tomber le défenseur rencontré après sa première séance d’entraînement avec le Rocket jeudi midi.

C’est l’histoire classique d’un ancien choix de premier tour qui a obtenu quelques chances de se faire valoir, a eu droit à une audition de 22 matchs dans la LNH et s’est retrouvé étouffé par l’arrivée d’une nouvelle direction qui, au fond, n’en avait que faire de cet espoir qui n’était pas le sien.

Chaque équipe en compte de nombreux exemples. Chez le Canadien, pensez Michael McCarron, Nikita Scherbak, Noah Juulsen ou Ryan Poehling.

Beaudin, défenseur de taille modeste autrefois comparé à Samuel Girard de l’Avalanche, a amassé 125 points en 121 matchs à ses deux dernières années dans le junior majeur à Drummondville, mais n’a jamais été en mesure de transposer ces chiffres dans la Ligue américaine.

Lui-même l’explique par le fait qu’on a tenté de changer son identité.

« Ils parlaient beaucoup de zone défensive et de jouer sans la rondelle, mais ce qui m’a amené à être un choix de première ronde c’est mon jeu avec la rondelle. Je n’ai rien à dire de méchant contre les Hawks. Ils développent des joueurs, mais pour moi, ça n’a pas fonctionné. » — Une citation de Nicolas Beaudin

Est-ce qu’on lui a donné tous les outils, toutes les chances de performer à sa capacité? Ou on lui demande des choses complètement nouvelles depuis deux ou trois ans. Ils lui ont demandé de jouer mieux défensivement, d’être plus physique. Pendant ce temps-là, sa game offensive est sur pause , a fait valoir un recruteur bien au fait du dossier.

Sa confiance en a pris pour son rhume également. Le Châteauguois n’a jamais réussi plus de 16 points en une saison dans la LAH.

Quand le nouveau directeur général des Hawks, Kyle Davidson, a pris possession du fauteuil du patron, Beaudin a vu la lueur à laquelle il tentait de s’accrocher s’éteindre d’un seul coup.

Nicolas Beaudin Photo : Associated Press / Michael Ainsworth

Quand Stan Bowman s’est fait congédier, ça a paru que je n’étais pas très haut dans la hiérarchie du nouveau DG , a-t-il indiqué.

Comment en est-il arrivé à cette conclusion?

Dans la ligue américaine, je jouais dans le premier duo et dès que le DG s’est fait congédier je suis tombé dans le troisième à 14, 15 minutes par match. C’est là que j’ai vu qu’il y aurait un changement , a ajouté Beaudin.

Non seulement, il l’a vu, il l’a provoqué. Le Québécois de 23 ans a demandé un échange et aura finalement patienté un an jour pour jour après la démission de Bowman avant qu’il se réalise.

Dans les deux dernières années, Chicago a repêché six défenseurs dont aucun ne mesure moins de 1,85 m (6 pi 1 po) et trois font 1,93 m (6 pi 4 po) et plus.

Beaudin ne cadrait plus, nous a assuré le dépisteur susmentionné, et est passé finalement au CH en échange de Cameron Hillis, un joueur destiné à parfaire son métier dans la ECHL à Trois-Rivières encore cette année. Si vous ne valez pas une bonne risée, vous ne valez pas grand-chose disait un grand penseur…peut-être, mais disons que la chute est brutale pour un ancien espoir de premier plan.

C’est un indicatif d’à quel point il n’était plus apprécié par la nouvelle direction. Leur tendance est axée sur la grosseur des défenseurs et les gars qui rentrent détonnent un peu du profil à Nic Beaudin , a renchéri notre espion.

Lacunes défensives

Cela dit, cette démonstration longuette n’explique pas entièrement pourquoi ça n’a jamais fonctionné dans la LNH. En 2020-2021, Beaudin a eu 19 matchs pour prouver sa valeur au cours desquels il a amassé 2 buts et 4 passes. Il jouait en moyenne 1 min 11 s en avantage numérique.

Mais ce sont justement ses failles loin du disque qui l’ont coulé.

Il a beaucoup de lacunes défensivement et sa concentration n’est pas toujours à point , nous a raconté un second dépisteur ici consulté.

Je ne pense pas qu’il peut battre les jeunes défenseurs que [le Canadien] a , a-t-il ajouté.

Lui ne le voit pas s’établir dans la LNH, tandis que le premier recruteur assure qu’il en a certainement le talent .

Nicolas Beaudin et Patrick Kane Photo : Getty Images / Stacy Revere

Avant de lutter à Montréal, Beaudin devra d’abord se battre pour un travail à Laval où Jean-François Houle compose présentement avec neuf défenseurs en santé, dont six gauchers. Le nouvel arrière du Rocket, lui-même gaucher, a estimé avoir disputé 70 % de ses matchs à droite l’an dernier.

Pour Dominique Ducharme, qui l’a dirigé pendant deux saisons à Drummondville, Beaudin doit d’abord et avant tout s’en remettre à ce qu’il connaît maintenant qu’il a droit à un nouveau départ.

Comme joueur tu dois retourner à tes forces et à ta recette qui te donne du succès. Il est passé à travers de bons moments et un moment plus difficile ces dernières années. Quand on parle d’expérience, c’est ça. Ça peut être payant pour lui , a lancé l’ancien pilote du CH.

La balle est dans son camp , a ajouté Ducharme.

« Il va être heureux. Quand un joueur est heureux et libéré, toutes les pièces du casse-tête sont là pour qu’ils puissent bien performer » — Une citation de Un dépisteur de la LNH

C’est la grâce qu’on se souhaite tous.

Des nouvelles de Barron

Dans un coin du vestiaire du Rocket plus tranquille, Justin Barron menait rondement sa petite affaire lorsqu’un outrecuidant reporter l’interrompit.

Il fut question de son renvoi dans la Ligue américaine et de son début de saison à Laval. Pas le sujet le plus plaisant, mais le défenseur de l’organisation du CH s’y est prêté de bon cœur.

Le défenseur Justin Barron Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Parlant de jeunes arrières, choix de premier tour, aux lacunes défensives, voilà justement ce sur quoi les entraîneurs de la filiale du Tricolore travaillent avec le jeune homme de 20 ans.

Je dois être plus physique, plus dur à affronter, travailler sur les petits détails avec mon bâton et contrôler mon écart [avec les attaquants] , a énuméré Barron.

Le Néo-Écossais a admis avoir été déçu pendant quelques jours et dit comprendre les vertus de la patience. Tapi dans l’ombre (non, pas vraiment), il ronge son frein en attendant qu’une occasion se présente .

J’essaie d’être patient. Je sais que j’ai encore beaucoup à apprendre , a admis Barron.

Il a été très réceptif jusqu’à date, il joue de grosses minutes, je l’ai trouvé très engagé défensivement. […] Il écoute, il veut devenir meilleur et retourner dans la Ligue nationale et on est là pour lui , a assuré l’entraîneur Jean-François Houle.

Et pour Beaudin.