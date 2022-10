Un décret rend de nouveau légaux les combats de karaté au Québec

Il y a deux semaines, le 13 octobre dernier, Karaté Québec avait annoncé qu'elle devait reporter la Coupe Québec et la première sélection pour les Jeux du Canada, qui étaient prévues les 15 et 16 octobre, puisque la pratique du sport était devenue illégale selon l’interprétation et l’application du Code criminel canadien.

C'est le retrait du karaté au programme des sports additionnels des Jeux olympiques de 2024, à Paris, qui avait provoqué cette situation. Le karaté ne disposait plus d’exemption au Code criminel en tant que sport olympique. Sa pratique était toujours légale, mais la tenue d’événements où les participants se mesurent les uns aux autres est interdite.

Pourtant, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et l’Ontario avaient produit, il y a plusieurs années, des décrets visant à régulariser cette situation. Ce que le Québec n'avait toujours pas fait.

Or, la fédération provinciale arguait que le sport était toujours membre du mouvement olympique. On est membres du Comité olympique canadien, on est aux mondiaux, etc. On existe dans la sphère olympique , avait insisté le président de Karaté Québec, Stéphane Rivest.

Grâce à ce décret du gouvernement du Québec, les compétitions de karaté pourront reprendre sans que les organisateurs, les intervenants (arbitres, entraîneurs, personnel médical, etc.) et les athlètes s'exposent à des risques d’infractions punissables.

C’est un grand soulagement pour l’ensemble de la communauté du karaté québécois dont l’inquiétude, des derniers jours, battait son plein , a souligné Stéphane Rivest dans un communiqué, jeudi.

La Coupe Québec et la première sélection pour les Jeux du Canada pourront donc se tenir dans les prochaines semaines.