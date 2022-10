Leylah Fernandez, 10e sportive la mieux rémunérée du monde en 2022

Selon le classement dévoilé jeudi par le site Sportico, Leylah Annie Fernandez arrive au 10e rang des sportives les mieux payées du globe, avec des gains en compétition et en commandites de plus de 6,4 millions de dollars américains (8,6 M$ CA).

Un peu plus d'un an après son fulgurant parcours aux Internationaux des États-Unis, qui l'a révélée sur la scène mondiale, la Québécoise a réussi à décrocher 4,5 millions en commandites selon Sportico, qui révèle les gains des athlètes pour les 12 mois précédant le 31 mai 2022. Ses bourses en tournoi s'élèvent à 1,9 million.

Fernandez, qui dispute cette semaine un tournoi au Mexique, a signé de lucratives ententes avec plus de 10 commanditaires, dont Lululemon, Morgan Stanley, Subway, Google et Gatorade.

Le trio de tête du classement est dominé par trois autres joueuses de tennis : Naomi Osaka (53,2 M$), Serena Williams (35,3 M$), nouvellement retraitée, et Emma Raducanu (26,2 M$), qui a vaincu Fernandez en finale l'an dernier à Flushing Meadows.

Suivent la skieuse et surfeuse des neiges Eileen Gu (23 M$) et la gymnaste Simone Biles (9 M$) en 4e et 5e positions, devant la golfeuse Ko Jin-young, 6e (8,3 M$).

Quatre autres joueuses de tennis se succèdent ensuite au classement : la numéro un mondiale Iga Swiatek (8,1 M$, Coco Gauff (7,7 M$), Ashleigh Barty (7,6 M$), aussi retraitée, et Fernandez.

Parmi les 10 sportives les mieux payées, seules Swiatek et Barty ont acquis la majorité de leurs revenus grâce à leurs bourses. Même que la quasi-totalité des gains des cinq premières au classement, soit 97 % des sommes acquises, l'ont été grâce à leurs commanditaires.

Enfin, Osaka (20e) et Williams (52e) sont les seules femmes à faire partie des 100 sportifs les mieux payés cette année.