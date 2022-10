Auger-Aliassime ne perd plus

La 3e tête de série et 9e joueur mondial a à peine eu le temps d’avoir chaud en expédiant au vestiaire Miomir Kecmanovic, après seulement 51 petites minutes et un gain de 6-1 et 6-0.

Après avoir permis à Kecmanovic d'égaler le score 1-1, Auger-Aliassime a gagné 11 jeux consécutifs, dont 5 bris, et 46 des 62 points suivants.

Victorieux de deux titres de suite, à Florence et Anvers, le Montréalais de 22 ans a réussi 10 as, en plus de remporter 22 points sur une possibilité de 24 après avoir mis sa première balle de service en jeu.

Le Québécois a également inscrit 21 coups gagnants contre seulement 2 pour Kecmanovic et n'a commis que 6 fautes directes, une de moins que son rival.

C’est la deuxième fois de suite qu’Auger-Aliassime vainc le Serbe après son succès en septembre en Coupe Davis. Auparavant, le 28e à l’ATP avait gagné leurs deux premiers affrontements.

En quarts de finale, le Québécois rencontrera le Kazakh Alexander Bublik, 38e raquette mondiale, pour un troisième duel entre les deux hommes qui partagent une fiche de 1-1.

Leur dernière rencontre remonte à 2020 sur la terre battue de Hambourg et elle s'était soldée par un gain du Kazakh.

Si Auger-Aliassime vient à bout de Bublik, il pourrait retrouver le numéro un mondial Carlos Alcaraz en demi-finales, samedi.

Autres résultats du jour :