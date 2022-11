Steven Dubois et Pascal Dion en or à la Coupe du monde de courte piste de Montréal

Retrouvez Jean-Patrick Balleux et Marianne St-Gelais pour cette deuxième journée de compétitions.

Six finales sont au programme de la journée de dimanche.

Steven Dubois a dominé de bout en bout celle du 500 m pour offrir au Canada une première médaille d'or à cette Coupe du monde. C'est une deuxième médaille individuelle pour lui ce week-end. Samedi, Dubois avait remporté une première médaille cette saison, l'argent au 1500 m, dans une course spectaculaire. Avec des médailles aussi au relais, le patineur de 25 ans a gagné quatre médailles à Montréal.

Ç'a été un week-end parfait, a confié Dubois à Radio-Canada Sports. J'ai exécuté mes plans comme je voulais dans mes courses. Au 500 mètres, je veux apprendre à gagner. Quatre en quatre, ça commence bien la saison. Je suis premier au classement international. Je vise le globe de cristal cette année.

Le Canadien Steven Dubois a remporté l'argent au premier 1500 m de la saison de Coupe du monde, à Montréal. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Deux autres Canadiens participaient à cette finale mais n'ont pas été en mesure d'accompagner Dubois sur le podium. Jordan Pierre-Gilles et Mathieu Pelletier ont respectivement pris les 4e et 5e places.

Puis au 1000 m, Pascal Dion a été patient dans une finale chaudement disputée pour se glisser en tête avec quatre tours à faire. Le Québécois, vice-champion du monde au printemps à Montréal, a ensuite bien défendu sa position et a remporté la deuxième médaille d'or canadienne du jour. Maxime Laoun, qui prenait aussi part à la finale A, a été pénalisé, tout comme le Letton Reinis Berzins. Ce sont les Sud-Coréens Hong Kyung-hwan et Kim Tae-sung qui ont obtenu l'argent et le bronze, respectivement.

Pascal Dion à la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste de l'UIP à Montréal Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Une Canadienne prenait part à la première finale de la journée, celle du 500 m féminin. Danaé Blais s'est longtemps accrochée à la 3e place, mais elle a finalement été devancée par la Sud-Coréenne Shim Suk-hee par 3 dixièmes de seconde. C'est la Néerlandaise Xandra Velzeboer (42,123 s) qui l'a emporté devant la Polonaise Natalia Maliszewska.

Au 1000 m féminin, présenté pour la seconde fois du week-end, aucune Canadienne n'était de la finale. La Néerlandaise Suzanne Schulting a de nouveau démontré tout son talent en s'imposant sur cette distance pour la deuxième fois en deux jours, repoussant les assauts des trois Sud-Coréennes, qui ont terminé derrière elle. Courtney Sarault a pris le 3e rang de la finale B.

Le relais féminin a procuré une troisième médaille au Canada (4:09,493) dimanche en terminant 2e derrière les Pays-Bas (4:09,217). Danaé Blais, Kim Boutin, Rikki Doak et Renee Marie Steenge ont obtenu l'argent. Le relais masculin canadien a gagné le bronze, malgré une chute de Pascal Dion lors d'un dépassement, après la disqualification des Italiens. Les Sud-Coréens ont gagné l'or.

Le relais canadien ne pourrait être plus fier de la médaille d'argent au 5000 m sur courte piste. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Kim Boutin éliminée dès les quarts de finale

Au 500 m, Blais s'était qualifiée pour la finale en terminant 2e de sa demi-finale. Quelques instants plus tard, Steven Dubois l'a imitée en gagnant sa vague demi-finale juste devant son coéquipier Mathieu Pelletier qui, à 16 ans seulement, s'est lui aussi assuré d'une place en finale à sa première Coupe du monde, aidé par la double chute de rivaux devant lui.

Dans la seconde demi-finale, Jordan-Pierre Gilles est parvenu à défendre sa 2e position jusqu'au fil pour accompagner ses deux coéquipiers en finale.

Au 1000 m, le deuxième de cette Coupe du monde, Kim Boutin a été éliminée dès les quarts de finale alors que Courtney Sarault prendra part à la finale B. Du côté masculin, Pascal Dion a gagné sa demi-finale en effectuant un dépassement avec deux tours à faire, tandis que Maxime Laoun a été repêché pour la finale en tant que meilleure troisième grâce à son chrono, 3 centièmes de seconde plus rapide que le Français Sébastien Lepape.

Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste de l'UIP à Montréal - Relais 5000 m Photo : The Canadian Press / Graham Hughes