Comme à Pékin, Steven Dubois gagne l’argent au 1500 m à Montréal

Au 1500 m, la Canadienne Claudia Gagnon s'était qualifiée pour la finale A tout comme Steven Dubois et Pascal Dion du côté masculin.

En finale masculine, Steven Dubois est remonté et s'est battu jusqu'à la dernière seconde. En projetant la lame de son patin sur la ligne d'arrivée, il est parvenu à arracher la médaille d'argent au Sud-Coréen Hong Kyung-hwan par seulement un millième de seconde. C'est un autre Sud-Coréen, Park Ji-won, qui l'a emporté par deux dixièmes de seconde. Pascal Dion a chuté et a pris le 6e rang.

Je savais que je pouvais dépasser les deux patineurs néerlandais. Le Coréen... j'allais tellement vite, je savais que je pouvais l'avoir et à la fin, ça s'est joué sur un millième! , a raconté Dubois à Radio-Canada Sports. Tout le monde voulait jouer sa position, c'était vraiment plaisant comme course.

C'est probablement la distance que j'aime le moins le 1500 mètres, mais c'est une relation amour-haine, a poursuivi celui qui a aussi gagné l'argent à Pékin sur la distance. J'ai définitivement un talent pour cette distance. Je vais continuer à la faire.

Le Canadien Steven Dubois a remporté l'argent au premier 1500 m de la saison de Coupe du monde, à Montréal. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

En finale féminine, Claudia Gagnon s'est portée à l'avant du peloton avec moins de cinq tours à faire, mais la Néerlandaise Suzanne Schulting a vite repris la tête pour l'emporter alors que la Saguenéenne a glissé tour après tour et a terminé au 7e rang. Courtney Sarault a pris le 2e rang de la finale B.

Au 1000 m, Kim Boutin n'a jamais été en mesure d'accélérer dans sa demi-finale et a été reléguée à la finale B, à laquelle elle a décidé de ne pas prendre part pour se concentrer sur le relais. Dans l'autre demi-finale, la nouvelle venue dans l'équipe canadienne, Rikki Doak, a été repêchée après une chute causée par la Polonaise Natalia Maliszewska, mais a chuté en finale A. C'est la Néerlandaise Xandra Velzeboer qui s'est méritée l'or.

Jean-Patrick Balleux et Marianne St-Gelais analysent les performances canadiennes lors de la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste présentée à Montréal.

Du côté masculin, Maxime Laoun n'a jamais été dans le coup en demi-finales et sera de la finale B, alors que Jordan-Pierre Gilles a terminé 3e de sa vague à une enjambée du gagnant et s'est qualifié pour la finale A en vertu de son temps, où il a pris la 4e place, à un peu plus de deux dixièmes de seconde du podium. C'est le Letton Roberts Kruzbergs qui a gagné l'or.

Enfin, au relais mixte, malgré une chute de Mathieu Pelletier en franchissant la ligne d'arrivée, les Canadiens (Pelletier, Rikki Doak, Félix Roussel et Courtney Sarault) sont parvenus à monter sur la troisième marche du podium. Les Sud-Coréens l'ont emporté devant les Belges, alors que les favoris néerlandais ont chuté à la mi-course.

La jeune équipe du relais mixte canadien monte sur la troisième marche du podium lors de la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste à Montréal.