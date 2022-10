Victoire de Gilles et Poirier aux Internationaux Patinage Canada

Piper Gilles et Paul Poirier, dernière équipe à s'élancer dans le programme libre en danse, ont coiffé les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson (209,18 points) pour remporter l'or avec une récolte de 215,70 points.

Le duo canadien formé par Piper Gilles et Paul Poirier remporte l'Or après sa routine en danse libre aux Internationaux Patinage Canada. Photo : (Twitter/@kattwts)

Les Québécois Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, quatrièmes après le programme court, ont monté d'une place dans le programme libre pour terminer la fin de semaine avec un pointage cumulatif de 195,49.

Le bronze pour Marjorie Lajoie et Zachary Lagha aux Internationaux Patinage Canada. Photo : Radio-Canada

Le troisième duo canadien, celui de Marie-Jade Lauriault et Romain le Gac, a pris la 5e place (189,07).

Lauriault et le Gac avaient remporté le bronze à la compétition Skate America une semaine plus tôt.

Watanabe s'impose, Schizas et Daleman 7e et 10e

Rinka Watanabe (197,59 points) a remporté la compétition, devant l'Américaine Starr Andrews (191,26) et la Coréenne Young You (190,15).

La Japonaise de 20 ans a ainsi remporté l'or à sa première participation à un Grand Prix de patinage artistique de niveau sénior.

La journée a été difficile pour les deux Canadiennes en lice. Madeline Schizas et Gaby Daleman occupaient les deux premières places au classement après le programme court.

Malheureusement pour Daleman (171,61), une chute a gâché son programme libre. Elle pris la 10e place au classement final.

Une contre-performance de Schizas (180,59) l'a fait glisser de la 1re place à la 7e dans la journée de samedi.

La Canadienne Madeline Schizas performe son programme libre lors des Internationaux Patinage Canada.

Du côté des hommes, le Canadien Keegan Messing a réussi le 3e pointage de la compétition lors du programme long, mais il n'a pas été en mesure d'améliorer son sort et il est demeuré en 4e position au cumulatif (250,72), comme la veille après le programme court.

Messing a raté le podium par quelques poussières de point derrière l'Italien Matteo Rizzo (251,03). Les Japonais Shoma Uno (273,15) et Kao Miura (265,29) ont largement dominé la compétition, mais les deux ont inversé leur rang établi après le programme court au profit d'Uno.

Enfin en couple, la paire formée de Brooke McIntosh et Benjamin Minar (175,49) a aussi conclu en 4e position, mais à plus grande distance du podium, un peu plus de 10 points derrière les Italiens Sara Conti et Niccolo Macii (186,18). Les Américains Emily Chan et Spencer Akira Howe (186,48) ont pris le 2e rang par quelques dixièmes de point sur les Italiens.

Mais personne n'était en mesure de rivaliser avec les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara (212,02) qui sont repartis avec les honneurs par près de 30 points au cumulatif.