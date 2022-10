Penny Oleksiak prend du mieux, mais n’est pas encore prête pour un retour

Penny Oleksiak sent qu’elle se remet plus vite que prévu de son opération au genou, mais la vedette de l’équipe nationale n’est pas prête à nager auprès de ses coéquipières à la Coupe du monde de Toronto.

Près de deux mois après qu’on eut réparé une déchirure au ménisque, Oleksiak est de retour dans l’eau sans l’attelle qu’elle portait aussi sur la terre ferme jusqu’à tout récemment.

C’est bien, parce que je devance les échéanciers qu’on avait établis pour moi, et c’est justement parce que je prends toutes les mesures possibles pour être en avance , a indiqué Oleksiak en entrevue avec La Presse canadienne.

Ses compatriotes participeront à la deuxième manche de la Coupe du monde au Centre sportif panaméricain de vendredi à dimanche. La première manche a été présentée à Berlin, et la troisième aura lieu à Indianapolis du 3 au 5 novembre.

Oleksiak ne sera toutefois pas en lice dans sa ville natale. Elle encouragera ses coéquipières du bord de la piscine.

Je suis simplement enthousiaste à l’idée d’aller les voir nager, a-t-elle soutenu. Je pense que ce sera un week-end très agréable.

Avec une médaille d’or, deux d’argent et quatre de bronze, la nageuse de 22 ans est l’athlète canadienne au plus beau palmarès olympique.

Oleksiak a aussi aidé le pays à gagner quatre médailles au relais lors des Championnats du monde en juin, à Budapest, en Hongrie. Elle compte neuf médailles aux mondiaux, un record canadien.

Elle s’apprêtait à s’envoler vers la Tanzanie et le mont Kilimandjaro, qu’elle souhaitait grimper afin d’amasser des fonds pour la lutte contre la faim, quand son genou s’est mis à faire des siennes.

Oleksiak ignore exactement ce qui a mené à cette déchirure du ménisque, mais des massothérapeutes lui avaient déjà signalé des accumulations de liquide dans son genou.

Je crois que cette blessure traînait depuis un bon moment, a-t-elle dit. J’étais assise sur le plancher d’un appartement que je louais à Orlando, je me suis relevée, et je ne pouvais plus marcher sur mon genou.

La pandémie de COVID-19 a éloigné Oleksiak de la piscine pendant de longues périodes. Mais à l’époque, ses coéquipières étaient dans la même situation. Le fait que, cette fois, ses collègues pouvaient s’entraîner pendant qu’elle était condamnée au repos a été terrifiant .

Ça ne m’était jamais arrivé de n’avoir rien à faire. J’ai dû travailler fort avec ma thérapeute, s’est souvenu Oleksiak. Même avant l’opération, je lui ai dit que je devrais prendre quelques rendez-vous, parce que je savais qu’on en arriverait là.

Malgré un problème au dos, elle est parvenue à gagner trois médailles aux Jeux de Tokyo en 2021. Mais cette expérience de blessure a été différente.

C’est une courbe d’apprentissage, car c’est la première fois que je dois me faire opérer pour une blessure, a précisé l'athlète. Ça m’a forcée à prendre mon temps et à me concentrer sur mes priorités actuelles comme nageuse.

Travailler sur moi-même mentalement et physiquement d’une autre façon que ce que je fais normalement, c’est un processus agréable. J’ai dû faire preuve de créativité, découvrir de nouvelles manières de m’entraîner et trouver des trucs qui vont m’intéresser.

Elle entend reprendre rendez-vous avec le Kilimandjaro l’an prochain pour amasser des fonds pour cette cause si importante, que je fasse l’ascension cette année ou non . Et puisqu’aucune compétition internationale majeure ne figure au programme dans les prochains mois, Oleksiak ne se sent aucunement pressée de reprendre les courses.

Les mondiaux de 2023 auront lieu à Fukuoka, au Japon, en juillet. Les Jeux de Paris suivront en 2024.

Je n’ai pas encore tout à fait établi mon calendrier. Je prends mon temps pour bien récupérer […] J’ai toujours les Jeux olympiques en tête. Alors mon but ultime, c’est 2024 , a-t-elle conclu.