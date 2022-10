Le Bayern enterre le Barça et s’assure de la 1re place de son groupe

Déjà éliminé de la Ligue des champions au coup d'envoi après la victoire de l'Inter Milan 4-0 sur le Viktoria Plzen en début de soirée, le FC Barcelone a encore été corrigé 3-0 par le Bayern de Munich mercredi, et se tourne tristement vers la Ligue Europa.

C'était un match pour l'honneur... Et même ça, ils l'ont perdu. Malgré les encouragements permanents de leurs supporteurs, venus en nombre les soutenir au Camp Nou (84 016 personnes), les Catalans n'ont même pas réussi à sauver les apparences face à l'ogre allemand, triple fossoyeur du Barça en 2020, 2021 et 2022.

Sadio Mané, recruté pour pallier le départ de Robert Lewandowski vers la Catalogne, a ouvert la marque dès la 10e minute, servi en profondeur par Serge Gnabry, puis Eric-Maxim Choupo-Moting a glissé le ballon entre les jambes de Marc-André ter Stegen pour le 2-0 à la 31e, décalé encore une fois par Gnabry.

Et dans le temps additionnel (90e+5), Benjamin Pavard, oublié par la défense, a scellé le 3-0 avec un coup de pied de coin.

Grâce à ce succès, le Bayern s'assure la 1re place du groupe C devant l'Inter, ce qui lui promet un tirage plus favorable pour les huitièmes de finale. Le Barça, lui, devra se contenter d'une funeste 3e place synonyme de billet direct pour la Ligue Europa, avant un dernier déplacement sur le terrain du Viktoria Plzen, pour du beurre, mardi.

Une nulle pour le Sporting et Tottenham

En concédant le nul à domicile contre le Sporting (1-1), mercredi, Tottenham garde la main dans la course aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais la défaite sera interdite lors du dernier match à Marseille, mardi prochain.

Tottenham a cru avoir en main son ticket pour les huitièmes de finale sur un but de Harry Kane à la 5e minute du temps additionnel, mais après une éternité, la VAR a estimé que l'avant-centre était hors-jeu au moment de la déviation de la tête d'Emerson Royal.

Avec ce point, les Spurs sont en tête du groupe avec huit unités, devant les Portugais et Francfort qui ont sept points et Marseille avec six.

Un autre défaite pour l'OM

Trahi par sa défense, l'OM a de nouveau été battu par Francfort (2-1) mercredi en Ligue des champions et devra absolument s'imposer mardi contre Tottenham pour se qualifier.

Dans cet illisible groupe D où chacun, tour à tour, s'est vu leader, s'est imaginé qualifié avant de replonger, mais jamais assez pour cesser d'y croire, tout se jouera donc dans une semaine.

Avant d'attaquer la 6e et dernière journée, l'OM est dernier de sa poule. Mais une victoire contre Tottenham, pas particulièrement fringant en ce moment, l'enverrait en huitièmes de finale. Avec un match nul, les Marseillais garderaient une chance d'aller en Ligue Europa, si Francfort bat le Sporting.