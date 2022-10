La jeune défensive des Canadiens se tire bien d’affaire

C'est sans oublier que la formation montréalaise compte aussi sur une recrue pour conseiller les défenseurs derrière le banc en Stéphane Robidas.

L'ex-défenseur aujourd'hui âgé de 45 ans a dressé un court bilan du début de saison, mercredi, avant le départ du Canadien vers Buffalo, où il affrontera les Sabres jeudi.

À date, je suis satisfait du travail qui a été accompli , a dit Robidas. Nous avons placé nos jeunes défenseurs dans de grosses situations, contre de bonnes équipes, de bons joueurs, autant en avantage numérique qu'en désavantage numérique. Il n'y a pas de tendances inquiétantes jusqu'ici.

Nous continuons à travailler sur la gestion de l'écart entre le défenseur et l'adversaire, la prise de décision pour choisir quand s'activer et appuyer l'attaque, ainsi que la prise de décision avec la rondelle.

Au cours du séjour à domicile de quatre parties du Canadien, Kaiden Guhle et Jordan Harris ont chacun été deux fois les joueurs les plus utilisés par Robidas. Les deux recrues ont des temps de jeu moyens supérieurs à 20 minutes depuis le début de la campagne. Seulement Owen Power, des Sabres, passe plus de temps en moyenne sur la patinoire qu'eux parmi les recrues à travers la LNH.

Il ne faut pas négliger le travail de David Savard , a rappelé Robidas. Il a une présence calme et rassurante. Mais tous nos défenseurs sont assez calmes et font preuve de sang-froid avec la rondelle. Personne n'est surexcité.

David Savard et Ross Colton Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Nous avons joué contre de bonnes équipes comme les Maple Leafs de Toronto, les Capitals de Washington et les Penguins de Pittsburgh. Hier (mardi contre le Wild du Minnesota), Mats Zuccarello et Kirill Kaprizov sont des joueurs électrisants. En général, nos défenseurs ont très bien réagi depuis le début de la saison.

Depuis son entrée en poste en février dernier, l'entraîneur-chef Martin St-Louis répète qu'il est prêt à vivre avec des erreurs de la part de ses jeunes joueurs. Harris a noté que cette approche enlevait un peu de pression sur les épaules des troupes.

Vous ne jouez quand même pas nonchalamment, mais vous tenez peut-être votre bâton un peu moins serré, a noté l'Américain âgé de 22 ans. En bout de ligne, vous devez tenter des jeux. Martin va parfois nous dire que c'était une bonne idée, mais que nous devons simplement mieux l'exécuter. C'est une approche encourageante pour les jeunes défenseurs.

C'est un sport d'émotions et c'est normal d'être frustré quand vous commettez une erreur , a-t-il ajouté. Les entraîneurs sont excellents pour expliquer pourquoi l'erreur est survenue et ils mettent l'accent sur le fait que le problème peut être corrigé.

Johnathan Kovacevic et Arber Xhekaj sont les deux autres défenseurs recrues chez le Canadien.

Kovacevic a été acquis via le ballottage tout juste avant le début de la campagne, tandis que Xhekaj a gagné son poste lors du camp, comme Guhle et Harris.

Ils sont tous différents à leur façon , a mentionné Robidas. Guhle est arrivé avec un palmarès impressionnant dans le junior et son adaptation va très bien. Il joue contre le premier trio adverse et il est fort en plus de posséder un bon coup de patin. Harris est plus petit, mais il est lui aussi un excellent patineur qui parvient à éliminer le temps et l'espace à l'adversaire.

Arber Xhekaj. Photo : usa today sports / David Kirouac

Xhekaj est peut-être la surprise. Nous ne nous attendions peut-être pas à ce qu'il se taille un poste avec l'équipe dès le début de la saison, mais il a mérité sa place. Je ne connaissais pas vraiment Kovacevic, mais il utilise bien son bâton et bloque des tirs. Il complète bien Harris et ils peuvent affronter les deuxièmes trios. Chaque joueur a démontré de très belles choses.

Le temps des décisions pourrait venir bientôt du côté de la défense montréalaise. Tout indique que Joel Edmundson pourra bientôt disputer un premier match cette saison, après avoir soigné une blessure au dos.

Xhekaj est le défenseur le moins utilisé par le Tricolore jusqu'ici cette saison et il pourrait écoper. Le vétéran Chris Wideman a aussi connu des hauts et des bas, mais il évolue sur la première unité d'avantage numérique.