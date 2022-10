L’équipe nationale féminine au Brésil pour deux matchs

Les villes dans lesquelles les matchs auront lieu n’ont pas été annoncées. Le Canada, 7e au classement de la FIFA, devance le Brésil par deux rangs.

Nous sommes ravis de terminer l'année avec deux excellents matchs contre le Brésil, a déclaré Bev Priestman, entraîneur-chef de l'équipe nationale féminine de Canada Soccer dans un communiqué. Nous savons que nos deux équipes ont une riche histoire lorsqu'elles s'affrontent dans les grands moments. Compte tenu de certaines réalités de l'effectif, cette fenêtre nous fournira à nouveau une excellente occasion de continuer à tester et à construire notre profondeur contre de très bons adversaires.

L’équipe canadienne poursuit sa préparation en vue de la prochaine coupe du monde prévue en Nouvelle-Zélande et en Australie l’été prochain. Le Canada y affrontera alors l’Australie, la République d’Irlande et le Nigéria.

Avec notre groupe maintenant connu pour la Coupe du Monde, le fait de se réunir et de grimper à nouveau est d'autant plus excitant, a ajouté Priestman. Cela a été une grande année pour beaucoup de nos joueuses et nous sommes ravis de la terminer, espérons-le, avec d'autres excellentes performances et des pas en avant.

Les Canadiennes ont été parfaites lors de leurs deux dernières fenêtres internationales en septembre et en octobre.

En septembre, elles ont remporté deux victoires contre les Australiennes, en Australie, tandis qu’elles ont vaincu l’Argentine et le Maroc en octobre.