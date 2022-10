Natasha Jonas, sans complexe devant Marie-Eve Dicaire

Native de Liverpool, elle a grandi au sein d’une famille de sportifs. Élevée par sa grand-mère aux côtés d’un frère et d’une sœur, Natasha s'est d'abord tourné vers le soccer. La famille élargie compte aussi 9 demi-frères et 4 demi-sœurs.

Parmi celles-ci, il y a Nikita Parris qui joue avec le pendant féminin du Manchester United. Récemment, elle a inscrit un but dans la victoire de l’équipe d’Angleterre en finale de l’Euro féminin 2022.

Un de ses neveux, Lee Jonas est présent au sein de la formation U21 du Liverpool FC. Et il y a aussi Marcel Vormahwah Jonas, 30 ans, adepte de culturisme et couronné Monsieur Grande-Bretagne en 2014.

Très jeune, Natasha court et tape dans le ballon rond en accompagnant ses cousins sur tous les terrains où ils jouent.

À force d’être avec des garçons, on finit par faire le genre de trucs qu’ils font. Le soccer a été mon premier amour de compétition , a-t-elle raconté au début de l’entretien qu’elle accordé à Radio-Canada Sports.

Natasha se débrouille tellement bien qu’elle finit par se tailler une place au sein de la formation juvénile féminine du célèbre club de Liverpool FC. Elle a ensuite droit à des essais avec l’équipe d’Angleterre avant d’accepter une bourse d’études pour défendre les couleurs du St-Peter’s College, au New Jersey.

Une vilaine blessure aux ligaments d’un genou mettra fin de manière abrupte à ses espoirs d’en faire une carrière.

Virage inattendu

Rentrée chez elle sur les rives du fleuve Mersey, Natasha ronge son frein et s’ennuie. Inactive pour permettre à son genou de guérir, elle sait déjà qu’elle ne jouera plus jamais au soccer. Elle n’a pas encore 21 ans.

C’est probablement un problème que l’on pourrait aisément traiter aujourd’hui. En revenant chez moi, j’étais déprimée parce que c’était mon rêve de jouer au soccer professionnel. Au bout d’un an, j’avais pris pas mal de poids à ne rien faire pendant ma récupération , s’est souvenue celle qui est maintenant âgée de 38 ans.

Elle a alors voulu essayer quelque chose de différent pour retrouver la forme et pour reconstruire son cercle social.

« J’avais perdu beaucoup d’amies parce que je ne faisais plus partie d’une équipe. C’est là que j’ai commencé à me rendre au club de karaté de mon oncle. Il y avait là une dame qui surveillait l’endroit pour lui et qui enseignait la boxe. C’est elle qui m’a suggéré de me rendre au gymnase local au lieu de m’entraîner seule. » — Une citation de Natasha Jonas, boxeuse, championne WBC et WBO des super-mi-moyennes

L’endroit, le Rotunda Amateur Boxing Club, est aussi le lieu où s’entraînait Tony Bellew, qui s’est incliné devant Adonis Stevenson, à Québec, en novembre 2013. Jonas et Bellew, plus tard devenu champion WBC des lourds-légers, ont aussi fréquenté la même petite école primaire de quartier.

Je n’avais pas envie de boxer. Je me voyais mal en train de me prendre des coups en pleine face. Ma cette dame insistait et c’est pour lui faire plaisir que j’ai accepté d’y aller une fois. Pas plus. Mais j’y suis retournée pour le cours suivant. Et ça fait 17 ans de cela!

Natasha Jonas a livré une entrevue pleine de candeur et de simplicité. Photo : Radio-Canada

Caractère individuel

Elle explique que ce qui l’a fait tomber en amour avec la boxe est le fait que tout repose sur les épaules de l’individu. Celle qui reconnaît avoir eu la réputation d’être très exigeante envers elle-même et ses coéquipières s’est sentie libérée.

« Si j’avais le sentiment que chaque membre de mon équipe ne fournissait pas un effort à 100%, je leur faisais savoir. Je pouvais lancer mes crampons sur le terrain, j’invitais nos partisans à faire du bruit pour nous encourager. C’est ce que j’aime dans la boxe, le fait de ne pas pouvoir compter sur personne d’autre. Tout est une question de ce que j’y investis. Oui, je me prépare avec une équipe d’entraîneurs, mais c’est seule que je monte dans le ring. Et j’adore ça. » — Une citation de Natasha Jonas

En l’espace de quelques mois, elle gravit rapidement les échelons des rendez-vous amateurs. De la scène régionale, elle passe en juin 2006 aux demi-finales des Championnats d’Angleterre.

Elle s’entraîne ensuite au sein de l’équipe nationale, elle s’incline deux ans de suite (2007 et 2008) en finale des mi-moyens aux Championnats d’Europe amateurs.

Elle songe à abandonner en 2009 quand arrivent les premiers échos de l’instauration d’un tournoi féminin pour les Jeux olympiques de Londres, en 2012. La perspective d’y représenter son pays et de bénéficier d’un soutien financier national la convaincra de s’accrocher.

Elle s’inclinera aux points, 26-15, à son deuxième combat devant l’Irlandaise Katie Taylor, future médaillée d’or.

C’est une autre blessure subie aux Jeux du Commonwealth, à Glasgow, en Écosse, en 2014 qui la conduira au bord de la retraite définitive.

Ayant fait une croix sur les Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016, elle avait pratiquement tourné la page quand on lui proposa de faire le saut chez les professionnelles.

La boxe professionnelle féminine ne faisait que commencer en Grande-Bretagne. Il y a peu de modèles et d’exemples à suivre. Je me souviens de Cathy Brown (poids mouches, 1999-2006) et peut-être la plus célèbre, Jane Couch (super-légers, 1994-2007). La boxe ne représentait pas un sport dont vous pouviez (en tant que femme) vivre à temps complet.

Jonas soutient que l’arrivée de Katie (Taylor) dans les rangs professionnels a généré un nouvel appétit pour la boxe féminine chez les promoteurs, un peu à l’image de ce qu’on a vécu ici avec la venue de Dicaire et de Kim Clavel.

À 33 ans, Jonas s’est encore laissée tenter. Compétitrice un jour, compétitrice toujours. Je ne pense pas que vous pouvez être une athlète professionnelle sans ça , a-t-elle insisté.

D'ailleurs, elle reconnaît qu'elle a transmis ce trait de caractère à sa fille Mela, 6 ans.

« Tout ce que l'on fait à la maison est sujet à compétition, comme gravir les marches vers l'étage au-dessus. Elle se précipite dans l'escalier. Et si vous croyez que je la laisse gagner juste parce qu'elle est petite, oubliez ça! Ce sont les plus belles leçons que j'ai reçues de mes parents sont venues de situations où je n'ai pas gagné. Si mon père me laissait gagner quelques fois, il me ramenait vite sur terre pour éviter que je fasse la grosse tête. » — Une citation de Natasha Jonas

Le prénom de Mela figure sur la culotte que porte Natasha dans le ring pour ses combats. Quand on lui demande si la petite comprend ce que sa mère fait dans la vie, Jonas dit que cette notion est à présent plus claire.

Elle aura bientôt 7 ans, alors oui. Avec le confinement durant la pandémie, il n'y avait qu'elle, mon entraîneur et moi dans notre bulle. Maintenant, elle m'accompagne souvent au gymnase et elle voit tout ce que je fais. Elle m'encourage. Mais pour elle, je suis avant tout 'Maman'.

Un combat à la fois

À moins de deux semaines du duel d’unification face à Marie-Eve Dicaire (18-1, 2 K.-O.), Jonas (12-2-1, 8 K.-O.) aborde ce nouveau défi avec sérénité.

Même quand on lui fait remarquer qu’elle pourrait écrire une page d’histoire en mettant la main sur une troisième ceinture de championne du monde en autant de combats, elle ne montre aucun signe de fébrilité.

Pour elle, même le fait d’avoir fait un bond de trois catégories de poids en passant des super-plumes aux super-mi-moyennes n’a rien d’un tour de magie.

Je suis à 72 kg (158 lb) à mon poids naturel. Si j’ai combattu bien en dessous de ça, c’était pour cadrer avec une catégorie de poids présente aux Jeux olympiques , souligne Jonas, heureuse de la tournure des choses.

Au lieu d’être ralentie comme le seraient bien des pugilistes, Jonas a démontré une agilité et une puissance qui ont fait trembler ses rivales.

À ses deux premiers combats chez les super-mi-moyennes (ses deux seuls), elle a ravi la ceinture WBO à l’Uruguyenne Chris Namus (19 février 2022), puis celle du WBC contre la Suédoise Patricia Berghult (3 septembre 2022).

Natasha Berghult touche la cible face à la Suédoise Patricia Berghult Photo : Getty Images / Lewis Storey

Une victoire contre Dicaire lui procurerait un rarissime tour du chapeau.

Questionnée quant au style de boxe qu’elle amène généralement dans le ring, Jonas se décrit comme une athlète qui s’adapte à tous les types d’opposition.

« Je suis une boxeuse qui réagit. Je peux boxer et je peux me battre selon ce que vous apportez dans le ring. J’ai en Joe Gallagher, probablement l’un des entraîneurs les plus aguerris qui soient. On se prépare à toute éventualité. Peu importe ce que vous apportez, j’aurai une réponse pour ça. » — Une citation de Natasha Jonas

Jonas a ajouté que lorsqu’elle applique durant ses combats les enseignements des séances d’entraînement, les choses coulent de source pour elle.

Lui-même ancien boxeur amateur, Joe Gallagher a notamment reçu le titre de meilleur entraîneur de boxe au monde, en 2015, de la part de USA Ring Magazine. Un hommage similaire lui a été rendu en 2018-2019 par Boxing News. Il a été impliqué dans 300 combats professionnels, dont une centaine de combats de championnat.

Il reste que l’affrontement face à Dicaire ne sera que le troisième combat, gauchère contre gauchère, de la carrière de Jonas, rangs amateurs inclus.

Invitée à envoyer un message à Marie-Eve Dicaire, Jonas a été brève et claire : Amène la meilleure version de toi. Avec la meilleure version de chacune de nous, ça donnera un excellent combat. Quelques jours après Shields/Marshall, nous devons nous présenter et y aller à fond comme deux championnes peuvent le faire et montrer ce que la boxe féminine a à offrir , a-t-elle conclu.