Le Canadien obtient le défenseur Nicolas Beaudin

En échange, le Tricolore a cédé l’attaquant Cam Hillis à l’équipe de la Ville des Vents.

Le défenseur gaucher de 23 ans, originaire de Châteauguay, avait été un choix de premier tour des Blackhawks, le 27e au total, lors de l’encan de la LNH en 2018.

Depuis, il n’a pas été en mesure de faire sa place de façon permanente dans la meilleure ligue du monde. Il n’a disputé que 22 matchs dans le circuit Bettman depuis sa sélection, dont seulement 2 la saison dernière.

Il a inscrit deux buts et quatre aides jusqu’ici dans la LNH.

D'ailleurs, le CH l'a envoyé directement à Laval, tout comme Corey Schueneman.

Le défenseur qui mesure 1,80 m et pèse 76 kg (5 pi 11 et 168 lb) a aussi amassé 7 buts et 35 aides en 137 rencontres avec les IceHogs de Rockford dans la Ligue américaine.

Cam Hillis, de son côté, avait été choisi au troisième tour par le CH en 2018. Il n’a disputé qu’un seul match dans la LNH et a été blanchi. Il jouait cette saison avec les Lions de Trois-Rivières dans l'ECHL.

Slafkovsky de retour à l’entraînement

Au lendemain de sa défaite aux mains du Wild du Minnesota, le Tricolore a repris l’entraînement mercredi matin, à Brossard, à l’aube d'une séquence de quatre matchs sur la route.

L’attaquant Juraj Slafkovsky était d’ailleurs de retour sur la glace avec ses coéquipiers. Le premier choix au dernier repêchage a raté les deux dernières rencontres en raison d’une blessure au haut du corps.

Il n'a toutefois pas obtenu le feu vert des médecins de l'équipe pour revenir au jeu, mais il s'envolera quand même vers Buffalo avec ses coéquipiers en après-midi.

Par ailleurs, l’attaquant Josh Anderson et le défenseur Chris Wideman ont raté la séance du jour pour subir des traitements.

De leur côté, les deux Joel, Armia et Edmundson, s’entraînent avec un chandail interdisant les contacts.

Ils accompagneront toutefois l’équipe sur la route à Buffalo, à Saint Louis, au Minnesota et à Winnipeg. Cela laisse donc croire que Joel Edmundson pourrait revenir au jeu durant le séjour à l'étranger puisque seulement six défenseurs sont du voyage.

Edmundson n'a toujours pas joué cette saison. Il s'est blessé au dos à la suite d'une collision sur glace avec Suzuki quelques jours avant le début du camp.

Chris Wideman jouera le rôle de guide touristique durant le séjour à St. Louis, lui qui est originaire de la région. Il doit notamment accueillir les membres du Canadien au club de golf où il a ses habitudes dimanche.

On voit déjà à quel point il a hâte de nous montrer la ville , a mentionné le défenseur Jordan Harris après l'entraînement du Canadien, mercredi.

Le Canadien tentera de retrouver le sentier de la victoire. Après avoir gagné ses deux premiers matchs à domicile lors du plus récent séjour à Montréal, il a encaissé deux défaites consécutives contre les Stars de Dallas et le Wild.

Ce sont deux équipes physiques, qui travaillent fort et qui jouent de la bonne façon, a noté le défenseur Kaiden Guhle. C'est à nous de surmonter le défi que représentent les équipes qui jouent de cette façon. Je ne pense pas que nous avons connu des mauvais matchs. Les bonds ne sont simplement pas allés en notre faveur.