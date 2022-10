Phil Kessel marque à son 990e match consécutif et établit un record

Après avoir égalé la marque du défenseur Keith Yandle pour la plus longue séquence de matchs joués dans la LNH lundi soir contre les Maple Leafs de Toronto, le vétéran de 17 saisons s'est emparé seul du record quand il a entamé une 990e partie de suite, le lendemain, contre les Sharks de San José.

Et il l'a fait de grande façon. Il a inscrit le premier but de la rencontre et est devenu le 13e joueur américain à atteindre le plateau des 400 buts dans la ligue.

Les Golden Knights ont ultimement triomphé 4-2, au grand plaisir de Kessel.

C'est un événement assez plaisant, ça veut dire que j'ai joué beaucoup de matchs, non, a lancé Kessel, lundi. C'est bien. Évidemment, j'ai pu gagner quelques Coupes Stanley, donc je suppose que c'est mieux que cette séquence. Mais demain, ce sera un autre match amusant et j'espère en sortir gagnant.

Les trois buts en troisième période ont permis aux Golden Knights d'effacer un retard de 1-2. Shea Theodore, William Karlsson et Mark Stone ont fait bouger les cordages lors du dernier vingt pour les Golden Knights. Adin Hill a arrêté 29 tirs dans la victoire.

Nico Sturm et Matt Nieto ont touché la cible pour les Sharks, qui ont obtenu 27 arrêts de James Reimer.

Une page tournée

Le double champion de la Coupe Stanley a déclaré qu'il serait heureux de mettre cette étape derrière lui et de se concentrer sur la saison, qui, il l'espère, comprendra un retour aux éliminatoires. L'an dernier, son ancienne équipe, les Coyotes de l'Arizona, et sa nouvelle formation, les Golden Knights, n'ont pas participé aux séries.

Kessel, qui compte 400 buts et 559 aides, a participé à 1212 matchs avec les Bruins de Boston, les Maple Leafs, les Penguins de Pittsburgh, les Coyotes et les Golden Knights.

Kessel a reconnu qu'il y a eu des jours où il pensait que la série prendrait fin, mais il a surmonté de nombreuses blessures et a enduré certaines douleurs tout en appréciant le temps passé avec les cinq équipes, y compris ses premiers mois avec les Golden Knights.