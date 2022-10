Cette défense, pourtant privée de deux éléments stabilisateurs, tient le coup malgré de l’inconstance tout à fait prévisible et des petits creux ici et là. Rien d’étonnant lorsque 4 des 6 arrières comptaient 14 matchs d’expérience avant que la saison commence.

Et puis, bon, ces deux buts marqués par le Wild mardi soir dans une défaite de 3-1 du CH – le dernier étant venu dans un filet désert – ont impliqués directement deux des recrues en défense. D’abord, Arber Xhekaj qui a perdu la rondelle à la ligne bleue ennemie après avoir été mis dans l’eau chaude par une passe imprécise de son capitaine, ensuite, Johnathan Kovacevic, comme figé par le tableau devant lui en sortie de zone et auteur d’un revirement juteux.

Outre cela, il est difficile de les clouer au pilori ces jeunes pousses, ce que Martin St-Louis s’est d’ailleurs refusé à faire.

« On ne force pas personne à faire quelque chose qu’ils ne sont pas capables [de faire]. [Les jeunes] ne joueraient pas en ce moment si on ne les croyait pas prêts. » — Une citation de Martin St-Louis

Jordan Harris a joué 25 minutes dans ce match. Il semble prêt en effet. Il faut donc chercher ailleurs… et pas très loin.

Le Canadien a marqué 17 buts en 7 matchs, dont un dans un filet désert. Tout bien compté, voilà une moyenne de 2,43 buts par match bonne pour le 29e rang dans la ligue et plus maigre encore que celle de l’an dernier, pourtant pas une époque référence.

Qu’en est-il des buts attendus, c’est-à-dire le nombre de filets que l’équipe devrait marquer en fonction de la qualité des tirs obtenus tels que compilés par Natural Stat Trick? La 27e place à 2,23 par match.

Les chances de qualité par rencontre alors? Pire encore : 30e à 8,19.

Personne n’a jeté un mauvais sort à cette équipe, la guigne ne s’acharne pas sur les joueurs, au contraire, ils performent mieux par rapport à ce qu’ils obtiennent comme chances (très légèrement, mais quand même). Si bien qu’on se demande qui est le chef d’orchestre qui leur fait jouer à l’unisson cette partition où tout le monde jure ses grands dieux que les occasions y sont, il ne manque pas grand-chose.

Tant qu’on obtient des occasions, éventuellement, ça va rentrer. C’est une bonne affaire , a dit Cole Caufield.

Oui, mais non.

Nick Suzuki et lui ont marqué la moitié des 16 buts de l’équipe, excluant celui dans une cage déserte. L’avantage numérique a touché la cible une fois en 21 occasions. Mardi, le groupe a tiré deux fois lors de trois attaques massives…

Les deux pépites abattent leur boulot, impossible de le contredire. Mis à part leurs efforts valeureux, parfois un peu maladroits comme cela a été le cas contre le Minnesota, on fait maigre pitance à Montréal. Mike Hoffman, Evgeni Dadonov, Jonathan Drouin, Christian Dvorak et Jake Evans en comptent un à cinq.

Un autre chacun pour Brendan Gallagher et Kirby Dach.

On aurait pu marquer facilement en troisième et créer l’égalité. On est quand même en bonne position. Quand l’avantage numérique va se mettre en marche, ça va nous aider à gagner plus de matchs , a affirmé Suzuki.

Nick Suzuki et Frédérick Gaudreau Photo : usa today sports / Eric Bolte

Ils auraient pu en effet.

Notre avantage numérique commençait à ressembler à un avantage numérique , a fait valoir St-Louis.

On s’est bien gardé de lui demander à quoi il ressemblait avant.

Pendant ces petites sécheresses, vous entendez les propos d’usage. Il faut être plus affamés , a spécifié Sean Monahan, et envoyer des gars au filet . Recette éprouvée.

Avoir une coupe de vidanges, des buts moins beaux, avoir des retours. On n’a pas marqué beaucoup là-dessus. Il faut trouver une façon de marquer différemment plutôt que d’avoir Cole qui score tout le temps , a lancé David Savard.

C’est juste qui manque un peu de finition , a renchéri St-Louis.

La finition, ça s’enseigne bien mal. La finition, l’exécution, c’est parfois de la malchance, parfois pas. Il y a une conclusion à tirer à cette petite démonstration, laissons-la en suspens pour le moment, après sept pauvres matchs.

Le capitaine a toutefois eu une réflexion intéressante.

« Notre confiance est un peu basse présentement. On ne marque pas beaucoup. Mais on a des chances, il faut juste continuer dans cette direction. » — Une citation de Nick Suzuki

On a une confiance correcte, a jugé l’entraîneur. C’est juste un peu plus de finition.

Au cas où on l’aurait oublié.

Pourtant, après un départ de 3-3-0, dont deux victoires contres des clubs imposants comme Toronto et Pittsburgh, la galère voguait plutôt paisiblement puisqu’on savait que cette saison serait houleuse, ça a été dit par la direction d’entrée de jeu.

Ça ne peut toutefois que faire mal à l’équipe si sa seule force sur papier se transformait en citrouille. À moins que la transparence des vétérans laisse toute la place à la jeunesse, peut-être prête en effet, à en prendre le contrôle.