Mais après ce bilan, malgré toute la bonne volonté des intervenants qui voulaient parler du terrain, c’est la situation de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy qui est au cœur des discussions. Un fumet d’incertitude difficile à chasser.

On parlera de ça un tout petit peu plus tard , a offert Nancy pour toute piste d’information sur sa situation personnelle à travers ses refus de l’aborder.

En effet, il faudra bien y revenir – surtout quand le directeur sportif Olivier Renard suggère aux journalistes de reposer certaines questions à Nancy la prochaine fois qu’on lui reparlera.

Dans quel contexte est-ce que ça se produira? Et quel titre portera-t-il?

Renard a encore vanté – avec raison – les fondements de son projet, et on devra s’habituer à ce que des joueurs auxquels les supporteurs s’étaient attachés s’en aillent. Ce roulement, c’est la réalité d’une multitude de clubs dans le monde.

Soit. Mais la psyché collective, ici, a quand même été marquée par la folle ronde des entraîneurs. D’abord à l’Impact, puis au CF Montréal – Thierry Henry, techniquement, a été entraîneur de l’équipe au nouveau nom, sans jamais diriger un match.

Imaginons que Wilfried Nancy quitte Montréal avant la saison 2023. Y a-t-il de meilleurs entraîneurs sur la planète? Certes. Il y en a un qui n’est pas mal à Manchester City, selon certaines sources. D’autres candidats que celui-là pourraient-ils venir remplacer Nancy et faire un excellent travail? Dans l’absolu, oui.

Mais y a-t-il un meilleur entraîneur pour cette équipe, dans ce contexte particulier?

Wilfried Nancy n’est pas qu’un entraîneur doué. Il connaît la maison. Ses idées collent précisément avec ce que le club voulait réaliser au moment où il a pris le poste. Parler de l’identité de jeu de l’Impact était presque devenu une blague trop facile.

Un certain renouveau s’articulait déjà avec l’embauche d’Olivier Renard. Il a pris forme avec Henry. Nancy l’a sublimé, sans le mener tout à fait jusqu’à son (utopique?) point culminant.

Ses joueurs, de toute évidence, l’adorent. Ils ont été nombreux, ces derniers mois, à vanter le projet de jeu. À souligner sa complexité, parfois, mais ultimement à verbaliser le plaisir qu’ils ressentent à l’entraînement et pendant les matchs.

Djordje Mihailovic, à son dernier point de presse comme Montréalais avant son départ pour l’AZ, avait presque la voix qui cassait en chantant les louanges de ce monsieur qui n’était pas comme les entraîneurs que j’ai eus avant et qui comprend la personne derrière le joueur .

Nancy lui-même rappelle qu’il n’est pas qu’un entraîneur, qu’il est une personne à part entière avec des valeurs bien arrêtées. C’est le genre de discours qu’il a répété à l’occasion, comme ce matin de juillet où il revenait sur une possible mésentente avec le propriétaire Joey Saputo, rapportée dans La Presse.

Son absence de réponse à ce sujet, lorsqu’on l’a questionné pendant le bilan, en disait long.

Au bout du compte, les réponses sur la situation de Wilfried Nancy seront venues d’Olivier Renard. Oui, l’option au contrat pour 2023 a été activée. Renard dit vouloir négocier pour une entente à long terme avec son entraîneur. Respectueusement, celui-ci n’a pas souhaité en discuter avant la fin de la saison, dit le directeur sportif.

On n’est jamais sûr de rien dans le foot, disait le philosophe Drogba. Comme l’ont parfois entendu les auditeurs de Tellement soccer – à écouter tous les lundis sur OHdio –, Wilfried Nancy, en quelque sorte, a tout parié sur lui-même. Une carrière dans le sport, ça se monétise, a rappelé Renard au bilan, mais en parlant des joueurs.

Ce pari, qu’il ait été pris sciemment ou non, Nancy l’a gagné à tous points de vue. Ses joueurs l’encensent. Ses pairs l’admirent. Un dixième de point de pourcentage le séparait du titre d’entraîneur de l’année dans la MLS. Sa franchise et son humour en conférence de presse, en plus de ses résultats, ont séduit une bonne partie du grand public. On n’a peut-être pas regardé ses matchs, mais ce qu’il disait en 20 secondes au bulletin de nouvelles, c’était charmant.

Il finira, un jour, par obtenir le contrat et les modalités qui lui conviennent.

Si c’est à Montréal, Olivier Renard aura encore beau jeu de parler des bêtises lues dans les médias, et tout le monde rira un peu. Au moment où le club retrouve un semblant de place dans l'imaginaire collectif québécois, ce serait le bienvenu.

Si ce ne l’est pas, ça prendra tout un rince-bouche pour chasser le mauvais goût.