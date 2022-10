Le Wild bat le Canadien 3-1 au Centre Bell

Joel Eriksson Ek a marqué deux fois, Marc-André Fleury a réalisé 26 arrêts et le Wild du Minnesota a vaincu la formation montréalaise 3-1, mardi au Centre Bell.

Le Tricolore a ainsi conclu son séjour de quatre parties à domicile avec une fiche de 2-2-0, après avoir encaissé un deuxième revers d'affilée.

Les jeunes défenseurs du Canadien n'ont pas connu leur meilleure soirée face au Wild. Certains vétérans en ont aussi arraché à l'attaque.

Je ne crois pas que les choses ont mal fonctionné ce soir, a insisté St-Louis après la rencontre. Je retire beaucoup d'éléments positifs du match.

Si nous avions gagné, nous nous serions présentés le lendemain après avoir tourné la page. Nous avons perdu. Et bien nous allons nous présenter demain après avoir tourné la page. Le résultat ne dit pas tout de l'histoire.

Le Canadien a été 0-en-3 en avantage numérique — sans compter un tir de pénalité raté par Mike Hoffman — et il a inscrit un seul but en 21 occasions depuis le début de la saison.

Malgré tout, St-Louis a aimé le travail de ses unités d'avantage numérique.

Nous avons généré des tirs, a-t-il noté. Contre Dallas (samedi), nous faisions sept, huit ou neuf passes sans générer de tir. Si vous avez besoin de faire 10 passes avant de tirer, je crois qu'il y a un problème avec votre stratégie.

Nous avons eu une rencontre pour parler de l'avantage numérique et je trouvais que c'était mieux à compter de la deuxième période.

La troupe de Martin St-Louis a été incapable de profiter de la générosité du Wild, qui avait accordé 27 buts à ses cinq premiers matchs de la campagne.

Marc-André Fleury Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Cole Caufield a été l'unique buteur du Canadien (3-4-0). Jake Allen a stoppé 28 tirs.

Brandon Duhaime a amassé un but et une aide pour le Wild (2-3-1).

Le Canadien était privé de l'attaquant Juraj Slafkovsky pour un deuxième match de suite en raison d'une blessure au haut du corps. L'équipe devrait fournir plus de détails mercredi.

Le Tricolore jouera ses quatre prochains matchs à l'étranger, en commençant jeudi à Buffalo avec un duel contre les Sabres.

Un adversaire mieux rodé

Le Canadien a connu un bon début de match, puis alors qu'un avantage numérique inefficace semblait avoir freiné son élan, Kirby Dach a atteint le poteau de plein fouet à la suite d'une remise de Christian Dvorak.

C'est plutôt le Wild qui a ouvert le pointage à 5 min 52 s du premier vingt. Eriksson Ek a joué de chance quand son tir d'un angle restreint a dévié contre Allen avant de franchir la ligne des buts. La séquence avait commencé avec un revirement de Nick Suzuki en territoire du Wild.

Matt Boldy a cogné à la porte pour le Wild tard en première période, lors d'un avantage numérique, mais son puissant lancer a atteint la barre transversale.

Caufield a créé l'égalité après 67 secondes de jeu en deuxième période. Son tir a été amorti par le défenseur Jacob Middleton, mais Fleury a malgré tout été battu sur la séquence.

Dach a obtenu une autre belle occasion de marquer en avantage numérique pour le Tricolore. Cette fois, Middleton a bloqué son lancer alors qu'il croyait pouvoir tirer dans une cage béante.

Le Wild a augmenté la pression sur le Canadien et il a finalement repris les devants avec 7:12 à faire au deuxième engagement. Duhaime a fait mouche au terme d'une attaque à deux contre un orchestrée par Frédérick Gaudreau.

Hoffman a obtenu la plus belle occasion de ramener tout le monde à la case départ, quand les arbitres lui ont accordé un tir de pénalité tôt en troisième période. Fleury a cependant réussi l'arrêt avec sa jambière gauche.

Les derniers efforts du Canadien après avoir remplacé Allen par un attaquant supplémentaire ont aussi été en vain.

Eriksson Ek a inscrit son deuxième but de la rencontre en tirant dans un filet désert avec 30,5 secondes à écouler au cadran.

Échos de vestiaire

Mike Hoffman était un peu amer de ne pas avoir marqué sur son tir de punition.

J'avais une idée en tête et bien sûr que j'aurais aimé marquer. Il (Fleury) a fait l'arrêt. C'est comme ça. Peut-être que j'aurais dû attaquer avec plus de vitesse. Si j'avais marqué, nous ne parlerions pas de ça.

Sean Monahan voudrait voir le Canadien travailler plus fort pour embêter le gardien adverse.

Nous avons généré plusieurs chances, mais comme groupe, nous devons nous rendre plus souvent au filet. Ce n'est pas facile de marquer dans cette ligue-là. Nous devons provoquer de la circulation devant le filet et marquer des buts qui ne sont pas jolis.

Nick Suzuki n'était pas prêt à dire que le Canadien avait commis trop de revirements.

Il n'y a pas trop d'occasions où nous n'avons pas bien géré la rondelle. Ma passe est passée par-dessus le bâton de (Arber) Xhekaj sur le premier but. Et sur le deuxième but, c'est une erreur en zone neutre qui a mené à une attaque en surnombre. Ce sont deux choses faciles à éviter.