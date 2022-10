Alphonso Davies percevra des redevances sur les produits dérivés

Alphonso Davies sera le premier (et le seul) joueur de soccer canadien, hommes et femmes confondus, à recevoir des redevances sur la vente des maillots de l’équipe nationale identifiés à son nom.

Le joueur étoile, qui évolue actuellement en Ligue des champions avec le Bayern Munich, avait réclamé à la fédération qu’elle arrête de vendre les maillots tant que le différend concernant les redevances ne sera pas réglé.

Mardi, l’agent de Davies, Nick Huoseh, a confirmé au journaliste Rick Westhead de TSN que Canada Soccer et son client ont trouvé un terrain d’entente.

L’agent n’a toutefois pas dévoilé les détails de l’accord.

Davies n’est pas le seul joueur à exiger des redevances les ventes des maillots, mais aussi d’avoir un droit de regard sur l’utilisation de son image par les commanditaires de Canada Soccer.

L’Association des joueurs de l’équipe canadienne masculine de soccer a été formée récemment pour négocier un contrat en bonne et due forme avec la fédération sportive concernant les redevances monétaires et les droits à l’image, mais aussi sur la rémunération des joueurs, sur les voyages et sur l'environnement entourant la haute performance.

Selon TSN, le regroupement tenterait de conclure un accord similaire à ce que les équipes nationales américaines ont obtenu un peu plus tôt cette année, c'est-à-dire une somme d’environ 10 $ par maillot vendu.

De la grogne au sein des équipes nationales

Le litige opposant les équipes nationales à Canada Soccer ne se limite pas seulement à l’aspect financier.

Au cours des derniers mois, les joueurs et joueuses ont dénoncé un manque de transparence et des problèmes de gouvernance au sein de la fédération. L’équipe masculine a même refusé de participer à une rencontre amicale en juin dernier pour faire connaître sa colère.

Le nœud du problème est que Canada Soccer a signé en 2018 une entente de 10 ans avec l’entreprise Canadian Soccer Business (CSB) qui gère depuis tous les partenariats commerciaux et droits de diffusion pour les programmes des équipes nationales féminines et masculines.

Les détails de l’entente ne sont pas publics et les joueurs et joueuses doutent que l’argent soit utilisé à bon escient.

Vanessa Gilles célèbre le but qui a procuré l'or au Canada à Tokyo contre la Suède. Photo : Getty Images / Francois Nel

Un exemple : Radio-Canada et CBC avaient rapporté en septembre 2021 qu’il était difficile de trouver des produits dérivés de l’équipe féminine qui venait tout juste de remporter l’or olympique. La fédération et CSB se sont privés de gains potentiels.

Aussi, alors que l’équipe canadienne masculine participera pour la première fois depuis 1986 au Mondial de soccer qui aura lieu en novembre prochain au Qatar, le Canada sera le seul pays à ne pas avoir de maillots conçus spécialement pour la compétition.

Selon TSN, la fédération demande même aux joueurs de l’équipe senior de remettre les maillots utilisés en compétition pour qu’ils soient portés à nouveau par les membres des équipes juniors.

D’un autre côté, Canada Soccer aurait dépensé plus de 11 000 $ CA cet été à la boutique montréalaise Nota Bene pour 14 complets taillés sur mesure que les membres du conseil d’administration pourront porter lors de la Coupe du monde au Qatar.