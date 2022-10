Des gymnastes dénoncent encore l’inaction de la ministre St-Onge dans les cas d’abus

Déçus de ce qu'ils qualifient d’inaction du gouvernement fédéral face aux dénonciations d’abus sexuels et autres commis contre des enfants, souvent aussi jeunes que 8 ans, les responsables de Gymnastes pour le changement ont adressé une lettre ouverte à la ministre des Sports Pascale St-Onge.

Rappelant que les premiers contacts avec la ministre remontent à plus de sept mois, le groupe, qui compte plus de 500 athlètes, déplore que les courriels qui lui ont personnellement été adressés, ainsi qu'à sa cheffe de cabinet et à un représentant de Sport Canada, soient restés lettre morte.

Dans sa missive mercredi, G4C décrit avec précision les abus auxquels ont été soumises les victimes, toujours en attente de la mise sur pied d’une instance indépendante pour la réception et la gestion des plaintes.

En plus des abus sexuels (viols, contacts forcés), des athlètes ont été contraintes de s'entraîner malgré des blessures importantes, ont été privées de nourriture, d'eau ou de l'utilisation des toilettes, ont subi des violences verbales et physiques.

Gymnastes pour le changement souligne que n’importe laquelle de ces situations aurait dû entraîner des actions immédiates d’autant que le cabinet de la ministre en a été directement informé dès le mois de juin 2022.

À son entrée au caucus à Ottawa, la ministre a réagi à la nouvelle publication des gymnastes.

Ça fait des mois que j'ai des discussions avec des gymnastes qui me racontent les situations qu'ils ou qu’elles ont vécues. Ce sont majoritairement des jeunes filles qui ont vécu des situations horribles d'abus, que ce soit dans leurs clubs locaux, provincial ou à l’échelle nationale. Ça brise le cœur, et je souhaite absolument une enquête indépendante qui puisse traiter ces dossiers-là , a dit la ministre.

Pascale St-Onge a réitéré que c'est le BCIS qui devait maintenant gérer la situation.

On a mis en place un organisme indépendant qui s’appelle le Bureau de la commissaire dans l'intégrité dans le sport qui a le mandat, qui est une solution permanente pour la gymnastique et tous les sports au Canada qui sont soutenus par le gouvernement fédéral d'avoir des enquêtes indépendantes dans le cas d’abus, de mauvais traitement et de harcèlement.

Je comprends qu’il y a des préoccupations par rapport au bureau présentement et on travaille pour donner plus de pouvoirs au bureau , a conclu Pascale St-Onge.

La ministre St-Onge a gelé les fonds de Gymnastique Canada en juillet, disant que la fédération devait accélérer son processus d'adhésion au Bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport BCIS.

Gymnastique Canada a annoncé la semaine dernière qu'elle comptait se joindre à Sports Sans Abus et travaille avec le BCIS, qui a été créé pour servir de guichet unique et indépendant pour gérer ce type de plaintes.

Cependant, Gymnastes pour le changement insiste sur l’absence de réels pouvoirs du BCIS pour contraindre les organismes sportifs à y adhérer ou à y soumettre des documents, à émettre des citations à comparaître ou à imposer des sanctions.

Gymnastique Canada a aussi embauché McLaren Global Sports Solution (MGSS) en juin pour analyser sa politique de sport sécuritaire et ses procédures, mais G4C prétend que ni le BCIS ni McLaren ne sont réellement indépendants.

La députée libérale Kirsty Duncan, ex-ministre des Sports, exige une enquête publique qui fera la lumière sur les cas d'abus dans tous les sports, un peu comme la commission Dubin, qui avait fait la lumière sur le dopage dans le sport canadien en 1989.