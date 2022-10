C’est le début d’un cycle nouveau en courte piste

Charles Hamelin, qui y avait alors fait ses adieux à son sport, sa fille dans les bras, était mandaté mardi pour animer la conférence de presse en prélude à la première Coupe du monde de la saison.

Hamelin parti, les choses ont déjà un peu changé. L’équipe s’est rajeunie, mais la soif de gagner reste la même pour les Canadiens.

Chacun a son énergie et on veut inclure tout le monde dans les processus, affirme Pascal Dion, vice-champion du monde à Montréal en avril dernier. On va inclure les nouveaux dans l’équipe.

On avait déjà une dynamique très inclusive avec les jeunes déjà l’an passé lors des entraînements, a révélé Steven Dubois, triple médaillé olympique à Pékin. Charles, c’était un bon morceau à l’entraînement et il nous aidait à tirer les tours. Notre bonne énergie de groupe n’a pas changé, car on a toujours autant de plaisir. Quand les entraînements sont difficiles, il manque un peu de monde pour tirer en avant, mais les jeunes s’en viennent et ça va aller.

Le triple médaillé olympique a bien hâte de retrouver son public cette fin de semaine.

Jeunes et vétérans ont un peu en commun. Ils se retrouvent à la même ligne de départ en ce début de cycle olympique. Si les objectifs à court terme diffèrent d’un athlète à l’autre, tous travaillent en fonction d’être le meilleur patineur dans quatre ans pour les Jeux de Milan.

Il faut le voir comme ça, affirme Kim Boutin. Dans mon cas, on travaille beaucoup sur le développement de stratégies sur la manière de peaufiner mes tactiques de course et mes techniques de dépassement pour être davantage performante dans quatre ans. Les deux premières années, bien sûr, on veut gagner, mais on fait avec ce qu’on a. On veut surtout se comparer aux autres pays.

« J’ai envie de patiner comme je l’ai fait à l’entraînement dans les derniers mois. Je veux réussir de gros dépassements et avoir du plaisir en fin de semaine. L’année post-olympique, ça sert à figurer l’athlète qu’on veut être. C’est le temps des remises en question technique. Cela dit, j’ai toujours envie de gagner, ça fait partie de moi. » — Une citation de Kim Boutin, patineuse de vitesse sur courte piste

La Sherbrookoise espère terminer la saison parmi les trois meilleures patineuses du monde. Elle retrouvera d’ailleurs sa grande rivale Suzanne Schulting en fin de semaine sur la glace. La Néerlandaise avait dû faire l’impasse sur les mondiaux en avril en raison de la COVID.

On ne peut pas être à 100 % parce qu’on a trop de choses à travailler pour arriver au bout d’un cycle de quatre ans à notre maximum de potentiel, ajoute Pascal Dion. On a travaillé sur de petites choses et on sera peut-être à 95 %.

C’est irréaliste de penser qu’on peut être à 100 % dès le départ, confirme Jordan Pierre-Gilles. Les Jeux, c’est un gros high en émotions et en performances aussi. L’année d’après, ça relâche un peu, on a moins d’émotions. On essaie de se replacer et d’essayer de nouvelles choses. Je me sens en bonne forme, je considère que j’ai progressé depuis l’année dernière, mais ce n’est pas la même énergie.

Pierre-Gilles a d’ailleurs dû faire l’impasse sur les essais nationaux à Québec plus tôt en octobre en raison d’une entorse à la cheville. S’il est en mesure de patiner ce week-end, c’est parce qu’il a préféré être prudent avant de revenir sur la glace.

Sur le coup, j’ai eu vraiment peur et je n’avais pas hâte d’enlever mon patin pour voir les dommages, explique le patineur de Sherbrooke. J’ai été très assidu sur la récupération et je suis content de ma forme. J’avais oublié le sentiment de ne pas pouvoir me servir de mon corps comme je le voulais, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas été blessé sérieusement.

De son côté, la Néo-Brunswickoise Courtney Sarault s’est permis une plus grande pause cet été, question de refaire le plein. Si elle n’est jamais à 100 % à la première Coupe du monde de la saison, elle espère l’être pour les cinquième et sixième étapes du calendrier.

Je veux juste revenir à la base du patinage pour les quatre premières étapes, précise Sarault. Je veux avoir du plaisir et retrouver la confiance. Je me suis mis beaucoup de pression sur les épaules ces dernières années et ma santé mentale en a pris un coup. Je veux simplement retrouver le plaisir et voir comment les choses iront.

Les qualifications pour les différentes épreuves de cette première Coupe du monde de la saison auront lieu vendredi, tandis que les finales seront au programme samedi et dimanche.

(Avec les informations de Philippe Crépeau).