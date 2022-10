Hockey Canada renonce à sa cotisation de 3 $ pour la saison 2022-2023

Ainsi, les participants et participantes, de partout au pays, inscrits pour la saison 2022-2023, sont dispensés du versement de la somme habituelle de 3 $ en vertu de la suspension de l’application de la règle administrative 11.3 (Voir encadré).

Il faut rappeler que plusieurs fédérations provinciales, dont celles du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et de Terre-Neuve-et-Labrador, avaient déjà signifié leur intention de ne plus acheminer ce montant devant couvrir les frais d’évaluation et d’assurance des joueurs.

Ces fédérations en avaient contre la manière dont Hockey Canada a géré des allégations d’agressions sexuelles présumément commises par des joueurs.

Notamment, la fédération nationale a versé des millions de dollars pour régler en douce une poursuite intentée par une femme qui allègue que huit joueurs l’ont violée lors d'un événement en 2018.

Une autre allégation de viol collectif présumé, qui aurait été perpétré par des hockeyeurs canadiens en 2003, fait l’objet d’une enquête.

La crise qui a secoué les fondements mêmes de la fédération canadienne a finalement entraîné la démission du président-directeur général, de la présidente et du conseil d'administration de Hockey Canada au grand complet.

Règlement 11.3 de Hockey Canada Chaque membre verse une cotisation annuelle, dont le montant est déterminé par le conseil d’administration. Un premier versement, soit cinquante pour cent (50 %) du montant de la cotisation de l’année en cours, doit être fait à Hockey Canada au 1er décembre, le solde étant dû le 1er avril l’année suivante. Tout membre dont les droits de cotisation totale n’ont pas été acquittés au 1er avril est avisé par écrit dans les sept (7) jours suivant cette date par le chef des finances de Hockey Canada et ses droits de membre peuvent être suspendus. Toute omission de payer avant le 1er juillet peut entraîner des sanctions disciplinaires, y compris, mais non de façon limitative, l’expulsion de Hockey Canada.