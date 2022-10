Wilfried Nancy refuse de parler de la suite de son aventure à Montréal

Or, après près deux heures de questions aux joueurs, à Wilfried Nancy lui-même, puis à Olivier Renard, le directeur sportif, le mystère demeure entier.

Mardi deux jours après le revers en demi-finales de l'Association de l'Est dimanche, au stade Saputo, Wilfried Nancy est resté coi sur son avenir dans la métropole.

Le pilote des Montréalais, qui a terminé 2e au scrutin de l'entraîneur de l'année de la MLS (voir plus bas), a martelé à de nombreuses reprises qu'il ne voulait pas aborder sa situation personnelle, même si une heure plus tôt un informateur de la MLS révélait que le Crew de Columbus était intéressé par ses services.

Aujourd'hui, c'est le bilan. Ma situation personnelle, je ne réponds pas, a déclaré d'entrée de jeu Nancy. On va parler du bilan, on va discuter de ce que vous voulez, mais ça s'arrête de me poser des questions sur ma situation personnelle. On aura le temps d'en parler par la suite.

Je suis intéressé par le projet de Montréal, le projet de Montréal a toujours été clair, on l'a bâti. Il n'y a rien qui a changé par rapport à ça. On a mis quelque chose en place. [...] Le projet technique, c'est ma façon de vivre, il ne changera jamais. Que ce soit le projet de Montréal ou de Chicoutimi, c'est ma façon de faire et je ne changerai pas.

Le contrat de Wilfried Nancy prend fin cette saison, mais l’équipe détient une année d’option pour la prochaine.

Au podium, le directeur sportif Olivier Renard a indiqué que le club en entier aimerait bien qu'on le prolonge et que l'option sur le contrat de Nancy pour 2023 avait été activée depuis longtemps.

Or, selon Renard, c’est Nancy lui-même qui a demandé au club de ne pas négocier de prolongation de contrat avant la fin de la saison et, surtout, de ne pas divulguer cette information.

Je sais que vous avez écrit beaucoup de choses sur le sujet, on vous a laissé faire et vous avez écrit beaucoup de bêtises aussi, a dit Renard en s’adressant aux journalistes. Une des bêtises, c'est de penser qu'on ne voulait pas négocier avec lui. On veut continuer plusieurs années avec Wil. Il est sous contrat et on respecte Wil. Maintenant, on verra pour le futur.

On ne veut pas parler avec lui depuis hier, ça fait plusieurs semaines et même plusieurs mois, ajoute Olivier Renard. S’il ne veut pas ouvrir les discussions, je ne peux pas le forcer. On a une relation de respect. Il connaît son rôle et je connais le mien. Il m’a dit qu’il n’avait pas envie de discuter avant la fin de la saison. J’aime Wilfried autant et ce n’est pas un problème.

Serais-tu allé chez lui pour lui faire signer un contrat à minuit quand il dort? a demandé Renard à un journaliste qui venait de lui poser une question. Nous, on aimerait bien qu’il prolonge. On aimerait l’avoir avec nous en 2023, 2024 et 2025! Il est sous contrat en 2023 et, comme vous le savez, je n'ai jamais menacé un joueur avec une arme, ni un staff, pour qu'il signe un contrat. On a accepté les règles du jeu.

Les joueurs qui ont défilé ont tous encensé l’approche humaine de Nancy. Samuel Piette, qui s’est décrit comme son partisan numéro un, a admis que pour la première fois de sa carrière professionnelle, il ne se sentait pas jugé au quotidien par son entraîneur.

Djordje Mihailovic, sur son départ pour les Pays-Bas, a apprécié l’évolution de sa relation avec Nancy.

On a mis du temps à bien s’entendre, mais il comprend vraiment la personne derrière le joueur, a dit l’Américain. J’ai gagné en maturité et lui aussi a admis qu’il avait grandi en me dirigeant. C’était important pour lui. Il m’a compris comme jamais un entraîneur ne m'avait compris. Je serai éternellement reconnaissant de l’avoir eu comme entraîneur.

Nancy a bien sûr été flatté par les propos de ses joueurs et par les marques d’affection reçues du public cet été.

Les partisans, pour la première fois de ma vie, je suis obligé de me coiffer pour sortir, je n’ai pas de mots, a dit Nancy, reconnaissant. Je l’apprécie, je suis humain, mais tout va très vite. Je ne sens pas le besoin de rassurer les amateurs, ils savent que je suis d’ici. Ma femme est Montréalaise, mes enfants sont Montréalais, moi je suis Montréalais. Je suis reconnaissant de l’attitude et de la sympathie des gens. Je leur dis tout simplement merci.

Comment expliquer qu’un entraîneur encensé par ses joueurs et par le public, à la tête d’une équipe qui a connu de loin la meilleure de son histoire, préfère repousser les négociations avec son employeur? S’est-il passé quelque chose derrière les portes closes avec la très haute direction du club?

En juillet, après une défaite à domicile contre Kansas City en juillet, un journaliste de La Presse a été témoin d’une discussion animée entre le propriétaire Joey Saputo et le président fraîchement nommé, Gabriel Gervais.

Le propriétaire, selon le témoin, semblait diriger ses remontrances vers Wilfried Nancy. Depuis cette défaite, le CF Montréal n’a perdu que 2 de ses 17 matchs, incluant celui de dimanche.

Questionné à ce propos, possible moment décisif de la saison, Nancy a sèchement répondu qu’il n’avait à dire à ce sujet.

Renard satisfait de la saison

Ya un mort ou quoi?

Devant le sérieux des faciès des journalistes au Centre Nutrilait, c’est par cette blague qu’Olivier Renard a ouvert son point de presse.

Une fois la situation de l’entraîneur un peu éclaircie, Renard s’est dit très satisfait des résultats et l’allure de son équipe.

Le nombre de fois que le stade a été plein, l’émotion ressentie quand la foule a chanté l’hymne national, les beaux moments ont marqué beaucoup de gens, a dit Renard. Je trouve dommage l’ambiance d’enterrement quand je suis arrivé ici après une si belle saison. Pour le futur, on ne va pas changer. Après, si des gens veulent voir de grandes stars, ils viendront avec des maillots de l’équipe adverse ou ils prendront l’avion. Mais nous ici, ce n’est pas ce qu’on recherche.

« Vous savez, on a joué 36 matchs MLS et on a 21 victoires, 5 matchs nuls et 10 défaites. On est un club gagnant et c’est ce qu’on m’a demandé quand je suis arrivé. Il y a le gagnant qui lève la coupe, mais l’équipe qui a plus de victoires que de défaites, c’est un club gagnant aussi. » — Une citation de Olivier Renard, directeur sportif du CF Montréal

On a terminé sur le podium en saison et on n’arrive pas sur le podium du Tour de France avec un vélo en bois, a imagé le Belge en parlant de son effectif. On a fait arriver des joueurs avec une valeur de 5 sur 10 et après, on les monte. C’est ça le projet. Nous, on ne met personne dehors. Les joueurs qui partent, on laisse les portes ouvertes.

Olivier Renard sera un homme occupé au cours des prochaines semaines. Si le transfert de Djordje Mihailovic est le seul officialisé, plusieurs joueurs pourraient quitter l’équipe.

Victor Wanyama, par exemple, a dit qu’il allait décider de son avenir après ses vacances bien méritées. Certains internationaux canadiens, dont Ismaël Koné, Kamal Miller et Alistair Johnston, rêvent de jouer en Europe. Une belle Coupe du monde au Qatar pourrait leur ouvrir des portes.

Le directeur sportif ne s’inquiète pas de l’éventualité de devoir les remplacer.

Il ne faut pas paniquer parce qu’il y a de l’intérêt pour 5, 6 ou 7 joueurs. Quand il y a de l’intérêt, tout le monde s’y retrouve et c’est comme ça. Si jamais il y a des sirènes qui sonnent d’autres clubs, on va écouter, parce que c’est ça. On ne vous a jamais menti sur le projet depuis que je suis arrivé. On peut être un tremplin. On est fier d’avoir choisi les joueurs et on a formé un bon groupe avec un bon staff, au niveau humain. Après si les joueurs veulent partir, on va se revoir plus tard et on sait qu’on a eu de bonnes années ensemble.

« Si j’ai retenu une chose de mon passage en Italie, c’est le vin rouge. J’aime boire du vin rouge. Est-ce que la cuvée 2023 sera meilleure que 2022? Je ne peux pas vous le dire maintenant. La seule chose que je peux vous promettre, c’est ce que ce ne sera pas un vin qui sera bouchonné. » — Une citation de Olivier Renard, directeur sportif du CF Montréal

Le titre d’entraîneur de l’année échappe à Wilfried Nancy

Peu avant le bilan de fin de saison, Wilfried Nancy a appris qu'il n'était pas le lauréat au titre d'entraîneur de l'année dans la MLS. Le pilote du CF Montréal est passé à un cheveu de remporter le trophée Sigi-Schmid, mardi, remis à son homologue de l'Union de Philadelphie.

Nancy a conclu au 2e rang parmi les trois finalistes, un infime écart le séparant du vainqueur, Jim Curtin. Ce dernier a reçu 23,57 % des voix, tandis que Nancy en a obtenu 23,47 %. Steve Cherundolo, du Los Angeles FC, a fermé la marche en 3e place avec 14,57 %.

Nancy a eu la faveur des médias qui lui ont donné 43,9 % des voix contre 17,9 % pour Curtin. En revanche, les joueurs et les directeurs généraux ont préféré l'entraîneur-chef de l'Union à raison de 23 % et 28,9 % contre 9,5 % et 17 % pour l'homme du CF.

Un groupe composé de joueurs, de membres des médias et de directeurs généraux a été sondé afin de déterminer l'entraîneur par excellence du circuit Garber en 2022.

Nancy a mené le Bleu-blanc-noir au 2e échelon de son association grâce à une brillante fiche de 20-9-5, synonyme de 65 points de classement, soit seulement 2 de moins que les champions de l'Est, l'Union (19-5-10). Le Los Angeles FC (21-9-4) a pour sa part terminé au sommet de l'Ouest après avoir amassé 67 points, une récolte identique à celle de l'Union.

Le parcours du onze montréalais s'est arrêté au deuxième tour des éliminatoires dimanche à la suite d'un revers de 3-1 aux mains du New York City FC, champion en titre de la Coupe MLS, qui a rejoint l'Union dans le carré d'as. L'autre finale d'association opposera le LAFC à l'Austin FC.