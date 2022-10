Mary Spencer en lice pour le titre vacant de l’IBO

Après des mois passés à retourner des pierres à la recherche d’une occasion, le promoteur Camille Estephan d’Eye of the Tiger a obtenu un combat de championnat mondial pour sa protégée Mary Spencer.

Ainsi, pour son prochain affrontement prévu le 16 décembre, à Shawinigan, Spencer (7-0, 5 K.-O.) se battra pour la ceinture vacante des super-mi-moyennes de l'IBO face à la Belge Fenke Hermans (13-4, 5 K.-O.).

L'Olympienne canadienne et triple championne mondiale chez les amateurs est classée aspirante no 1 par l’IBO, tandis que Hermans campe au 12e échelon.

Un titre de l'IBO, c’est un peu la cinquième roue du carrosse. L'organisation dont on ne parle à peu près jamais. Celle dont on ne tient pas compte quand on fait référence à la notion de champion ou de championne incontestée.

L’Américaine Claressa Shields, qui a défait Hermans et Marie-Eve Dicaire par des décisions unanimes, a déjà unifié les ceintures de trois catégories de poids. Chaque fois, sa nouvelle collection de ceinturons comprenait ceux de la WBA, du WBC, de la WBO et de l’IBF. Mais pas de traces de l’IBO, la mal-aimée.

Et il en est historiquement de même pour plusieurs des multiples grands champions mondiaux de l’histoire de la boxe.

Si plusieurs grands noms du noble art ont eu une ceinture de l'IBO en leur possession, le combat qu’ils ont livré pour l’ajouter à leur palmarès l’a été alors que le titre était vacant. Et c’est justement la situation qui aura cours pour Spencer contre Hermans.

L’occasion se présente parce que la Britannique Terri Harper (13-1-1, 6 K.-O.) a récemment choisi de conserver la ceinture de la WBA ravie à sa compatriote Hannah Rankin (12-6, 3 K.-O.) et de se départir de celle de l’IBO.

Harper a vite compris que ses chances d’affronter la gagnante du combat d’unification du 12 novembre entre Marie-Eve Dicaire et Natasha Jonas sont meilleures en ayant en main la ceinture de la WBA.

Ainsi, le duel annoncé entre Spencer et Hermans se retrouve avec le statut non officiel de finale de la soirée. Tant mieux si ça fait vendre des billets. La boxe féminine au Québec en a bien besoin.

D’autant plus qu’EOTTM tarde à fournir la composition officielle de cette carte. Outre le rival de Steven Butler, on ne connaît aucun des opposants.

Le promoteur refuse aussi d’expliquer pourquoi l’adversaire pressenti pour affronter Simon Kean n’est soudainement plus dans le portrait.

Note : À l’heure actuelle, 11 des 17 champions masculins de l’IBO n’ont pas encore défendu leur titre. Chez les femmes, trois ceintures se cherchent une championne, tandis 6 des 13 autres titulaires sont en attente d'une première défense.