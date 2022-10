Price révèle un problème de consommation d’alcool

C’est ce que le gardien du Canadien de Montréal a révélé dans une entrevue avec The Athletic.

Après s’être réveillé 6 ou 7 fois avec les relents d’une soirée bien arrosée, il en a eu assez.

Oui, ça a été le 3 octobre, a-t-il dit. En me réveillant, j’étais en assez mauvaise posture. Et je me suis dit : Tu sais quoi? Ça ne marche pas pour moi. Ça ne marche pas pour ma famille."

Le gagnant du trophée Vézina en 2015 soutient que la défaite en finale de la Coupe Stanley face au Lightning de Tampa Bay a été particulièrement difficile à digérer. La chirurgie qui a suivi et le sentiment que la fin approche ont amplifié son problème.

S’il a décidé d’en parler publiquement, c’est que l’alcool lui a fait perdre des proches. Les problèmes de consommation sont un fléau dans les communautés des Premières Nations . Issu de la nation Ulkatcho, Price tient à être un modèle pour les prochaines générations.

Être un modèle pour les jeunes autochtones a toujours été quelque chose que j’avais en tête parce qu’on me le rappelait constamment. J’ai reçu tellement de soutien de la part des communautés des Premières Nations à travers le Canada, a dit le no 31 au journaliste Arpon Basu. Je reçois des lettres par la poste de jeunes amateurs, et même de partisans plus âgés, qui font des pieds et des mains pour venir à Montréal nous voir, ne serait-ce qu’à l’entraînement. J’ai toujours su ça et je l’ai gardé à l’esprit.

Sa bataille contre ses démons n’a pas été facile à gagner, explique-t-il. Mais maintenant, il est capable d’assister à des fêtes ou à des mariages sans ressentir le besoin de boire pour être à l’aise.

Je pense qu’une fois que tu as surmonté ta propre anxiété sociale, c’est là que tu commences à te sentir à l’aise d’être toi-même. Parfois, je me sens maladroit socialement et j’ai l’impression d’avoir utilisé [l’alcool] comme une sorte de béquille. Ces derniers temps, j’ai l’impression que je suis bien en étant moi-même, sans boire, en étant à mon aise, en étant présent.