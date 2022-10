Après avoir laissé des points sur le terrain au premier quart, les Alouettes ont vu le fantôme de Kavis Reed* venir les hanter en toute fin de match quand ils ont envoyé trop de joueurs sur le terrain lors d’une tentative de placement pour donner la victoire et le premier rang aux Argonauts.

C’est dommage parce que la défaite fait oublier la remontée spectaculaire alimentée et couronnée par des attrapés éblouissants d'Eugene Lewis.

La beauté d’écrire le lundi matin, c’est qu’on peut jouer au gérant d’estrade à satiété. (Je sais qu’on devrait écrire gérant de gradin , mais ne ça sonne pas aussi bien!)

Les Américains, eux, appellent ça le Monday Morning Quaterback. Je ne me laisse pas tenter trop souvent, mais, cette semaine, ça l'est trop!

Première poussée en attaque des Alouettes, après un spectaculaire retour de botté, une course et trois passes complétées d’affilée, l’attaque se retrouve à la ligne de 15 des Argonauts.

Sur un deuxième essai avec quatre verges à gagner, la passe de Trevor Harris est rabattue par l’ancien des Alouettes Henoc Muamba.

Troisième essai, on se dit qu’on va y aller avec le botté de précision. Mais non...

L’attaque reste sur le terrain.

Non seulement la passe suivante n’est pas réussie, mais elle est interceptée!

Montréal revient les mains vides et Toronto reprend le ballon près du milieu de terrain.

Les vieux messieurs aux cheveux gris comme moi vous diront : Prends les points, prends les môzusses de points.

Dariusz Bladek et ses coéquipiers des Argonauts célèbrent la victoire contre les Alouettes. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Les statistiques n‘ont toutefois pas de cheveux gris.

Et si les entraîneurs n’ont pas toujours raison. Ils ont toujours une bonne raison pour prendre leurs décisions.

Après la rencontre, Danny Maciocia était prêt à braver l'orage.

On a déjà fait des études à l’interne. Quand, c’est un pointage de 0-0, qu’on va chercher un placement et qu’on leur donne le ballon à la ligne de 40, dans 38 % des cas, c’est un touché ou un placement.

On avait déjà parlé avec l’équipe au début de la semaine qu’on serait agressif, et tout le monde était all in avec la décision.

O.K. Comme disent les anglos : We agree to disagree. On s’entend, mais on n’est pas d’accord…

Les Alouettes ne sont pas les seuls à jouer d'audace de ce temps-là.

Dans la NFL, dimanche soir, les Dolphins menaient par six points au quatrième quart. Ils se sont retrouvés à la ligne de 15 des Steelers. Un placement aurait forcé les Steelers à marquer deux fois avant la fin du match.

Les Dolphins ont plutôt tenté de gagner un premier jeu sur un quatrième essai avec trois verges à franchir. Eux non plus n'ont pas réussi, mais ce n'est pas venu les hanter par la suite et ils ont gagné le match.

Danny Maciocia Photo : La Presse canadienne / Peter McCabe

Les entraîneurs des Alouettes ont d’ailleurs bien failli être récompensés pour leur combativité.

La défense a immédiatement stoppé les Argonauts et l’équipe montréalaise a repris le ballon en bonne position grâce à un autre spectaculaire retour de Chandler Worthy.

Immédiatement, l’attaque a réussi un gros jeu, Trevor Harris, enlacé par un joueur défensif, a trouvé le moyen de lancer le ballon à Walter Fletcher qui a galopé 59 verges jusqu’à la porte des buts adverses.

Premier essai à la ligne de quatre. On donne le ballon à William Stanback qui gagne deux verges.

Deuxième essai à la ligne de deux, Dominique Davis fait la moitié du chemin.

Troisième essai, on donne le ballon à Jeshrun Antwi qui est STOPPÉ!

Si plusieurs se demandent pourquoi donner le ballon au troisième porteur de ballon de l’équipe dans cette situation, personne ne doute de la décision d’y aller le tout pour le tout à la ligne d’une verge.

Subir un deuxième revirement de suite à la porte des buts a semblé assommer la foule et la défense montréalaise.

Quelques jeux plus tard, les Argos avaient traversé le terrain pour marquer le premier touché du match et l’escadron montréalais avait dû se mettre en mode rattrapage…

Par deux fois, les Montréalais ont rattrapé les Torontois, mais ils n’ont jamais mené…

La défense, qui avait accordé une séquence de 109 verges sur le premier touché, n’a pu neutraliser l’attaque des Argos, qui était pourtant à sa ligne de 30 avec 30 secondes à jouer.

Pour compléter le portrait, les Alouettes avaient un joueur en trop sur le terrain quand Boris Bede s’est élancé pour le botté de la victoire. Il l’a manqué, mais Worthy n’a pu le garder en jeu.

De toute façon, la pénalité aurait permis à Bede de se reprendre de 10 verges plus près. Perdre par trois points ou perdre par un point…

Match entre Hamilton et Montréal Photo : The Canadian Press / Peter McCabe

Résultat : les Alouettes finissent encore 2es et accueilleront les Tiger-Cats, en demi-finale de l’Est, le dimanche 6 novembre.

En attendant, ils vont jouer un dernier match qui ne veut absolument rien dire, samedi, à Toronto. On pourrait l’intituler : camp d’entraînement pour la demi-finale .

D’ailleurs, aucun des quatre matchs n’aura une influence sur le portrait des éliminatoires. Tout est décidé avant la dernière semaine, ce qu’on n’avait pas vu en plus de 25 saisons dans la LCF.

Pas certain que ce sera une bonne semaine pour les cotes d’écoute…

*En 2009, les Alouettes ont gagné la Coupe Grey contre la Saskatchewan. Damon Duval avait alors réussi le botté de la victoire à sa deuxième tentative. Il avait pu se reprendre parce que les Roughriders avaient trop de joueurs sur le terrain. Le coordonnateur des unités spéciales des Riders était Kavis Reed, qui a dirigé les Alouettes quelques années plus tard.