Le judo, un outil d’intégration pour les nouveaux arrivants

Depuis son lancement, les demandes ont décuplé aux quatre coins du pays. Ils viennent de tous les pays à la recherche d'un monde meilleur. Le programme canadien de judo pour les intégrer, instauré depuis quelques mois, est de plus en plus une réussite.

L'entraîneur Ernst Laroque est bien conscient des enjeux. L’homme a vécu 17 ans en Haïti avant de rejoindre le Canada. Il a fait partie de l’équipe haïtienne aux Jeux olympiques de Sydney et d’Athènes. Il a compris très vite que le sport est un véritable outil d’intégration. Aujourd’hui, il veut redonner, car il a connu chacun des obstacles qu’il lui a fallu surmonter.

Depuis que j’ai terminé ma carrière de judoka, mon objectif est de redonner, affirme M. Laroque à Radio-Canada Sports. Si je peux redonner aux immigrants, comme cela a été le cas pour moi, c’est un plus. Quand je suis arrivé d’Haïti, le sport m’a permis de rencontrer d’autres personnes, de comprendre aussi la nouvelle société qui m’accueillait.

Je le dis souvent, le judo, c’est le plus collectif des sports individuels, tu as besoin de quelqu’un pour avancer, tu ne peux pas avancer tout seul. Donc, à partir de là, ils sont obligés de changer, ils sont obligés d’aller voir les autres et en rien de temps ils font partie de la société.

Sa femme Sarah Mazouz est d’origine algérienne, mais est née au Gabon où elle a vécu une partie de sa jeunesse avant d’arriver au Québec, il y a plus de 10 ans. Elle a d’ailleurs représenté le Gabon à deux reprises, aux Jeux olympiques de Rio et de Tokyo.

En plus de son travail aux côtés du ministre Lionel Carmant, elle entraîne les plus jeunes tous les samedis. Elle reconnaît que le sport a été un formidable moteur à son intégration.

« Le sport m’a beaucoup aidée à m’intégrer, justement. Ce n’était pas le judo tout de suite, c’était le volleyball et grâce à cela, j’ai pu m’intégrer plus rapidement à la société québécoise. Quand on arrive d’un autre pays, on est renfermés, on ne va pas spontanément vers les gens. On a des craintes. Le sport comme le judo t’oblige à aller vers l’autre et, rapidement, on constate qu’il n’y a pas de difficulté pour être accepté. » — Une citation de Sarah Mazouz, judoka et ancienne athlète olympique

Pour réussir ce programme, il faut travailler avec les groupes communautaires pour le faire connaître. On va chercher les enfants entre 5 et 14 ans qui sont nouveaux arrivants au Canada pour les intégrer à travers le sport.

Les sœurs Alaa et Maria sous l'œil d'Ernst Laroque. Photo : Clifford Jean-Félix

Tomber pour mieux se relever

Sur le tatami, ils sont maintenant plusieurs dizaines à courir et à rire avant que l’entraînement commence.

Au beau milieu de la nuée d’enfants, il y a les deux sœurs Alaa et Maria. Elles sont arrivées il y a deux ans d’Alger. Au début, leur plus grande difficulté était la barrière de la langue, elles qui ont grandi en parlant arabe. Mais, très rapidement, elles vont surmonter cet obstacle.

Le sport, ça m’aide à bien m’intégrer et puis je peux rencontrer plein d’autres gens qui pourront peut-être m’aider , explique Alaa, un peu gênée.

Sa grande sœur Maria nous avoue candidement que le judo va lui permettre de se défendre, mais surtout de vieillir en santé! Elle aussi a bien conscience que le judo va l’aider pour mieux connaître son pays d’accueil.

Le judo m’a permis de rencontrer plein d’autres jeunes et j’ai pu améliorer mon français, car quand je suis arrivée, je ne savais pas parler français. Je me suis fait surtout de nouveaux amis. Avant, je pensais à mon ancien pays et je voulais y retourner, mais maintenant, je m’habitue à mon nouveau pays.

Isabella arrive dans le dojo, accompagnée de sa maman. Elles ont quitté, il y a à peine un an, Bucaramanga, une ville de la cordillère des Andes, en Colombie. Pour celles qui ne parlaient qu’espagnol il n’y a pas si longtemps, la qualité de leur français est impressionnante.

Isabella à son cours de judo. Photo : Clifford Jean-Félix

La maman d’Isabella confie que c’est sa fille qui corrige ses fautes. La timide Isabella est encore triste d'avoir quitté sa Colombie natale et le reste de sa famille, mais le sport lui fait oublier un peu sa peine.

Je peux me faire de nouveaux amis , répond la Colombienne avec une petite voix éteinte.

Quand on lui demande si elle voudrait un jour participer aux Jeux olympiques, ses yeux s’illuminent.

Oui, je voudrais faire les Jeux olympiques pour la Colombie, mais pour ma famille aussi.

Le judo est un sport où l’on se sert de la force de son adversaire, un moyen aussi de mieux connaître l’autre.

Le judo, c’est un sport où il faut tomber plein de fois pour pouvoir se relever et maîtriser quelque chose et je trouve que c’est une belle analogie avec la vie réelle, soutient l’ex-olympienne Sarah Mazouz. Cela permet aux jeunes de comprendre que ce n’est pas à cause des difficultés qu’il faut rester au sol. Il faut se relever et le judo aide de cette façon- là.

On attribue l’invention du judo au maître Jigoro Kano KANO, qui avait dit :