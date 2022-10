Price était intimidant pour l’adversaire, mais rassurant pour ses coéquipiers

C'est ce qu'ont noté quelques joueurs actuels du Canadien de Montréal lundi matin, peu de temps avant que Price s'adresse aux journalistes pour une première fois depuis le bilan de fin de saison le 30 avril dernier.

Price s'accroche à un mince espoir de revenir au jeu, mais tout indique qu'une blessure à un genou l'empêchera d'enfiler à nouveau le chandail du Tricolore.

Le gardien de 35 ans a été limité à cinq rencontres la saison dernière. Son dernier fait d'armes demeurera son brio lors de la longue marche du Canadien jusqu'en finale de la Coupe Stanley durant l'été 2021.

Ses coéquipiers n'avaient aucune idée à l'époque que Price en était peut-être à ses derniers moments devant le filet.

Nous sommes ensuite revenus après la courte pause estivale et nous avons réalisé que les choses avaient changé , a raconté le gardien Jake Allen.

Brendan Gallagher est arrivé chez le Canadien en janvier 2013 et a connu l'apogée de la carrière de Price.

Il a vu le Britanno-Colombien être impérial durant la saison 2014-2015, quand il a remporté le trophée Vézina, remis au gardien par excellence du circuit, ainsi que les trophées Hart et Ted-Lindsay, décernés au joueur par excellence de la LNH selon, respectivement, les membres des médias et les joueurs.

Je me souviens avant les matchs ultimes contre les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto, j'étais incroyablement nerveux. Puis je regardais dans sa direction et il affichait son calme habituel, a raconté Gallagher. C'est difficile à décrire, mais ça me soulageait de le voir comme ça. C'est spécial d'avoir une telle confiance envers un coéquipier.

Questionné à savoir si le Canadien aurait pu se rendre jusqu'au bout lors du printemps 2014 si Price ne s'était pas blessé dès le premier match de finale de l'Est contre les Rangers de New York, Gallagher n'a pas voulu trop spéculer.

Il était tellement dominant que c'est difficile d'imaginer le contraire, mais Dustin Tokarski a bien fait en relève, a insisté Gallagher. Nous avons perdu parce que nous n'avons pas réussi à marquer suffisamment contre leur gardien.

Gallagher garde de nombreux bons souvenirs de Price, notamment ses arrêts avec sa mitaine comme un moulin à vent et la foule qui scande son nom. Les adversaires de Price, eux, avaient plutôt tendance à faire des cauchemars après l'avoir affronté.

Nous savions que ce serait un match difficile quand nous devions l'affronter, a raconté David Savard. Il fallait générer de la circulation devant lui et le déranger le plus possible.

Savard s'est joint au Canadien à l'été 2021 après dix saisons dans la LNH avec les Blue Jackets de Columbus et le Lightning de Tampa Bay.

Carey Price Photo : The Associated Press / Chris O'Meara

Le natif de Saint-Hyacinthe a mis la table pour le but de Ross Colton lors de la victoire ultime de 1-0 du Lightning dans le cinquième match de la finale de la Coupe Stanley contre le Tricolore en 2021.

Tout le monde lui aurait souhaité une coupe Stanley. C'est un gardien qui la mérite, a insisté Savard. Il a été dominant pendant des années. J'aurais aimé connaître un long parcours en séries avec lui.

Allen a noté à quel point Price a représenté le modèle parfait du gardien de but de la LNH durant de nombreuses années.

Il y a beaucoup d'entraîneurs des gardiens, de jeunes dans le hockey mineur et même de gardiens de la LNH qui ont tenté d'ajouter des éléments de son jeu au leur, a-t-il dit. Il était tellement rapide et fluide devant son filet. Il était imposant et couvrait tout le bas du filet avec son style papillon.

Il a été un modèle depuis sa participation au mondial junior et il n'a jamais eu besoin d'apporter de changements majeurs à sa technique, ce qui est incroyable! Moi, j'ai fait un 180 degrés avec mon jeu depuis mon arrivée dans la LNH. Tous les gardiens font des changements. Mais Price n'a jamais eu besoin de changer grand-chose parce que sa fondation était excellente.

Price occupe le premier rang dans la prestigieuse histoire du Canadien, et le 21e rang dans l'histoire de la LNH, avec 361 victoires en saison. Il a maintenu une moyenne de 2,51 et un taux d'efficacité de ,917.

Malgré ses exploits, Price a gardé les deux pieds sur terre. Allen a d'ailleurs noté que bien qu'il était réservé devant les caméras, Price savait quand détendre l'atmosphère.

Il a un sens de l'humour particulier et il est assez pince-sans-rire, a raconté Allen. Il était très professionnel dans son travail à l'aréna, mais il savait aussi garder les choses légères.

Bien qu'il n'y ait plus de casier réservé à Price dans le vestiaire du Canadien cette saison, il sera toujours le bienvenu dans l'entourage de l'équipe.

Le hockey est une chose, mais il y a une vie après le hockey, avec sa famille et ses enfants, a rappelé Savard. C'est agréable de le côtoyer encore et de voir qu'il va bien dans sa vie normale.

Juraj Slafkovsky absent mardi soir

Par ailleurs, la recrue du Canadien de Montréal Juraj Slafkovsky est toujours sur la touche en raison d'une blessure au haut du corps. Il ratera au moins le match de mardi face au Wild du Minnesota au Centre Bell.

Une porte-parole du Tricolore a indiqué que le jeune slovaque devait subir des examens lundi, puis rencontrer les médecins mardi. Une mise à jour de son état de santé devrait donc avoir lieu mercredi.

Juraj Slafkovsky et Jake Evans Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

L’attaquant a raté le match de samedi perdu 5-2 contre les Stars de Dallas.

Il avait marqué son premier but dans la LNH deux jours plus tôt lors d'une victoire de 6-2 sur les Coyotes de l'Arizona.

À 18 ans et 204 jours, Slafkovsky arrive au quatrième rang des plus jeunes joueurs dans l'histoire de l'équipe à inscrire le premier but de sa carrière derrière Mario Tremblay (18 ans, 75 jours), Jesperi Kotkaniemi (18 ans, 118 jours) et Claude Lemieux (18 ans, 141 jours).

Le premier choix du dernier repêchage est également devenu le plus jeune joueur d'origine slovaque de l'histoire de la LNH à marquer le premier but de sa carrière devant Marian Gaborik (18 ans, 235 jours, le 6 octobre 2000).