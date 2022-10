Marie-Eve Dicaire dans le berceau de la boxe

C’est dans moins de trois semaines que Marie-Eve Dicaire obtiendra une seconde chance d’unifier des ceintures mondiales. Et ça se passera en Angleterre dans les terres du marquis de Queensberry (*).

C’est le 12 novembre, à Manchester, que Dicaire (16-1, 2 K.-O.) a rendez-vous avec la Britannique Natasha Jonas (12-1, 10 K.-O.) dans un combat avec à l’enjeu les titres de l'IBF, du WBC, de la WBO et The Ring Magazine des super-mi-moyennes.

Dicaire se réjouit de cette chance unique de se battre là où son sport a vu le jour.

« C’est sûr que c’est très symbolique surtout en termes d’essor et de popularité de la boxe. La boxe en Angleterre, c’est comme le Canadien ici à Montréal. Pour moi, c’est un peu comme disputer une finale de Coupe Stanley au Centre Bell. » — Une citation de Marie-Eve Dicaire, boxeuse et championne de l'IBF des super-mi-moyennes

Pour la petite fille de Saint-Eustache, d’arriver là dans sa carrière… En regardant tout ce que j’ai fait et tout ce que j’ai pu accomplir, j’ai boxé au Centre Bell, j’ai fait une finale au Centre Vidéotron. J’en suis à un septième combat de Championnat du monde et un deuxième duel d’unification et je m’en vais me battre dans un pays où la boxe est une religion. Personne n’aurait misé là-dessus quand je suis passée professionnelle , a reconnu celle qui livrera un premier combat en près de 11 mois.

Elle semble aussi déterminée à mettre fin à la mauvaise séquence de défaites subies par des pugilistes québécois face à des adversaires britanniques : Jean Pascal et Lucian Bute devant Carl Froch, David Lemieux contre Billiy Joe Saunders et Oscar Rivas face à Dillian Whyte.

Marie-Eve Dicaire vise la reconquête de la ceinture IBF. Photo : Facebook - Marie-Eve Dicaire

Un défi de plus

Il est clair dans sa tête qu’elle ne veut pas rater cette seconde chance. Après avoir attendu aussi longtemps, elle y va à fond dans sa préparation.

Dicaire dit avoir dépassé les niveaux qu’elle avait atteints lors de chacun de ses camps d’entraînement précédents.

On ajoute en intensité, on ajoute des répétitions, on ajoute des stations que l’on doit réaliser même si les jambes sont mortes. J’ai fait des exercices de push-ups en apnée avant d’entreprendre mon circuit habituel. Je réalise des choses que je ne pouvais pas faire auparavant.

Elle se dit aussi convaincue d’avoir ajouté expérience et maturité, deux outils qui lui avaient fait défaut à la première occasion d’unifier les ceintures face à Claressa Shields en mars 2021.

Marie-Eve Dicaire tente de frapper Claressa Shields. Photo : AP / Carlos Osorio

J’ai dit à tout le monde combien j’avais grandi dans cette épreuve. J’ai avancé dans ma façon d’aborder les choses, dans ma façon de me préparer et d’accepter que ça peut être difficile par moment en sachant qu’il faut aller assez loin (pour atteindre le but).

Dicaire se promet à commencer le combat contre Natasha Jonas avec force, ce qui a souvent constitué son talon d’Achille depuis le début de sa carrière.

« Je suis une fille très analytique, une fille qui a besoin de comprendre, de récolter le maximum d’information pour placer mon jeu et ma façon de boxer. Cette fois, on a eu recours à des partenaires d’entraînement très différentes, tant en termes de portée que de styles. » — Une citation de Marie-Eve Dicaire

Toutes étaient gauchères, mais ça m’obligeait chaque fois à varier ma façon de boxer. Je devais capter les informations en peu de temps. Je n’avais pas six rounds pour trouver mon erre d’aller , a-t-elle poursuivi.

Sa vision de Jonas

Quand on lui demande à quoi elle s’attend de son adversaire, Dicaire entre aussitôt en mode de guerre psychologique, sans doute une façon de faire abstraction au fait que sa rivale a mis la main sur des ceintures mondiales (WBO et WBC) à ses deux derniers combats.

Je pense que la pression est beaucoup sur ses épaules parce qu’elle va vouloir faire monter le combat d’un cran, amener la foule de son côté. Elle sera chez elle [elle habite à Liverpool, à 55 km au sud-ouest de Manchester, NDLR]. Elle voudra donc offrir une performance. Moi, je vais juste là pour briser ses plans, elle qui parle déjà d’un combat contre Claressa Shields. Mais elle a oublié qu’elle a un combat le 12 novembre et je vais le lui rappeler dès la première cloche.

Dicaire sait aussi que Jonas dispose d’un arsenal dont elle devra se méfier. La pugiliste québécoise dit avoir pris bonne note du type d’attaque qui pourrait lui faire mal.

« Elle a un très bon crochet de la main avant. Elle est très capable de s’en servir sur une contre-attaque. Elle a une bonne portée. Elle est capable de générer de la puissance. Il sera important de rester alerte en sachant que ce crochet-là peut sortir. » — Une citation de Marie-Eve Dicaire

Quand on lui rappelle l’impressionnant nombre de victoires par K.-O. de Jonas (8 en 12), elle ne s’en fait pas. Cynthia Lozano aussi avait ce ratio-là. Ce ne sont que des chiffres et les chiffres ne me font pas peur!

Le moment présent

Si l’on dit souvent que les athlètes rêvent de se retirer en pleine gloire, Dicaire refuse obstinément de parler de ce qui viendra après le 12 novembre. Quand on évoque avec elle la possibilité que Manchester puisse constituer son dernier tour de piste, elle ne parle que du duel à venir.

Ça ne sert à rien de se projeter ou d’essayer de voir plus loin. Tout peut toujours arriver. En ce moment, je me prépare pour mon prochain entraînement et pour ce prochain combat. Après? Ce n’est même pas proche d’effleurer mon esprit , a souligné Dicaire.

On ne s’étonnera pas qu’elle ne veuille pas laisser d’autres pensées envahir son esprit. J’ai un combat le 12 novembre, et après on verra , a ajouté celle qui a déjà un pied dans l’univers médiatique, possiblement le centre de sa deuxième carrière.

Est-ce qu’elle accepterait l’idée que son chant du cygne se tienne hors des frontières du Québec?

Peu importe où je boxe, j’amène toujours mon équipe avec moi. J’ai ma famille, mes amis, et je sais que j’ai le Québec au complet derrière moi. Que ce soit ici au Centre Bell, à Manchester ou à Flint, je n’ai pas l’impression d’être à l’extérieur grâce à cette vague de soutien , a-t-elle insisté.

« Pour moi, ça n’a pas d’importance où je vais boxer. Ça n’aura aucune incidence que ce soit ou non mon dernier combat. Ce combat aura lieu à Manchester. De toute façon, j’amène le Québec au complet avec moi. » — Une citation de Marie-Eve Dicaire

D’ailleurs, contrairement à son affrontement présenté dans les terres de Claressa Shields, Marie-Eve Dicaire pourra compter sur son équipe au grand complet à Manchester.

(*) Pour la petite histoire, l’Écossais John Shotto Douglas, 9e Marquis de Queensberry, a repris à son compte, en 1867, les règles du noble art telles que mises de l’avant quelques années plus tôt par le journaliste John Graham Chambers.

Celui-ci avait couché les grandes lignes concernant la durée des combats, des rounds, des repos entre les rounds, de l’utilisation obligatoire des gants de boxe et de la dimension du ring.