Alors que les dirigeants iraniens s'amuseront à regarder leur équipe nationale jouer à la Coupe du monde, les Ukrainiens seront tués par des drones et des missiles iraniens , a fustigé Serguiï Palkine dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Depuis plusieurs semaines, Kiev accuse Téhéran d'avoir livré des drones kamikazes Shahed 136 à Moscou qui les utilise ensuite pour viser notamment des infrastructures énergétiques, ce que l'Iran et la Russie ont nié à plusieurs reprises.

Chacun de [ces drones] a été produit et livré par les autorités iraniennes, des instructeurs iraniens et l'armée ont directement formé et géré les lancements de drones , a encore dénoncé Palkine.

Le Shakhtar appelle la FIFA et l'ensemble de la communauté internationale à interdire immédiatement à l'équipe nationale iranienne de jouer à la Coupe du monde à la suite de la participation directe du pays à des attaques terroristes contre les Ukrainiens , a demandé Palkine.

Pour le dirigeant, la FIFA devrait remplacer la formation iranienne par la sélection ukrainienne, qui a prouvé qu'elle méritait de participer au Mondial , jouant avec son cœur lors des barrages d'accession au Mondial au début de juin.

L'équipe ukrainienne, emmenée par Oleksandre Zinchenko et Andriï Yarmolenko, avait battu l'Écosse 3-1 à Glasgow avant de s'incliner 1-0 devant le pays de Galles lors de la finale de ces barrages, malgré un immense élan international de sympathie.

Le règlement de la Coupe du monde laisse à la FIFA la possibilité de remplacer une sélection nationale par une autre, notamment en cas de retrait d'une nation participante, mais ne précise pas les critères retenus pour désigner l'équipe repêchée.

Le remplacement de l'Iran par l'Ukraine pour des motifs politiques serait une décision historiquement et sportivement justifiée , a appuyé Palkine, appelant les dirigeants du soccer mondial à ne pas répéter les erreurs de la Coupe du monde de 2018 en Russie .